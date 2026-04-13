«Газпромбанк» вернулся в App Store — качайте, пока не удалили

«Газпромбанк» сумел разместить в магазине приложений Apple своё замаскированное мобильное приложение для управления картами и счетами. О релизе рассказал сам банк в своем телеграм-канале.
Утилита под названием «Цифровой сейф» оформлена в фирменном синем цвете «Газпромбанка» и предлагает ряд нововведений — обновленный интерфейс, свежие виджеты, новую навигационную панель и так далее.
Обычно приложения подсанкционных банков удаляются из App Store в течение нескольких суток, поэтому не затягивайте со скачиванием, если пользуетесь этим банком.