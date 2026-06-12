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Газпромбанк выпустил новое приложение в App Store. Срочно скачайте, пока его не удалили

Фархад


«Газпромбанк» разместил в App Store свое новое замаскированное приложение под названием «Цифровой сейф».

Банковское приложение скрывается под видом утилиты для хранения чеков, гарантийных талонов и других документов. Однако внутри вас ждёт привычный интерфейс онлайн-банкинга и другие функции. 

Успевайте скачать приложение, поскольку Apple обычно удаляет утилиты российских банков в течение 1-2 суток. 
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