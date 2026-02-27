Top.Mail.Ru

Gboard для iOS получил незаменимую фичу, которой будут пользоваться буквально все

Компания Google встроила в свою клавиатуру для iOS полезную опции раньше, чем она появилась на Android. Об этом пишет Makeusof. 

Согласно источнику, речь идет о встроенном калькуляторе. В свежей версии Gboard для iOS появилась возможность производить расчеты прямо в строке для набора текста — в любом приложении и режиме. Достаточно просто напечатать уравнение, и в «шапке» с предложениями текста появится результат. Его можно подставить в сообщение по нажатию, либо просто посмотреть и ничего не менять. 

Это крайне удобная фича для того, чтобы делиться с другими в чатах результатами расчетов — например, о проделанной работе, общем счете в ресторане или маркетплейсе и так далее. Вместо того, чтобы выходить из мессенджера, открывать калькулятор, а потом возвращаться, всё можно сделать «не отходя от кассы». 
Источник:
Makeusof
