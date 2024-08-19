Где купить и как использовать Telegram Stars. Появилось много нового, и вам стоит это знать





Некоторое время назад мы писали, что в Telegram появились «звезды» — некое подобие собственной валюты, отличной от крипты. Поначалу Stars представляли очень малый интерес для обычных пользователей, поскольку потратить их было практически некуда. Но теперь всё изменилось, да и приобрести «звезды» стало проще.





Что такое Stars

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Как купить Stars

Как потратить Stars

Стоит ли использовать Stars