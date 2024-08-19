Где купить и как использовать Telegram Stars. Появилось много нового, и вам стоит это знать

Некоторое время назад мы писали, что в Telegram появились «звезды» — некое подобие собственной валюты, отличной от крипты. Поначалу Stars представляли очень малый интерес для обычных пользователей, поскольку потратить их было практически некуда. Но теперь всё изменилось, да и приобрести «звезды» стало проще.
Что такое StarsНапомним базу. Telegram Stars — внутренняя валюта мессенджера, которую можно дарить, пересылать или тратить внутри телеграма. «Звезды» приобретаются за реальные деньги, подобно внутриигровой «голде», либо получаются от других пользователей в дар.
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Как купить StarsПоначалу был лишь один способ — через платежную систему Apple App Store и Google Play Store. Теперь же купить звезды можно через официального премиум-бота телеграм — @PremiumBot — который уже продает подписку Telegram Premium.
Оплатить звезды можно банковской картой, в том числе российской; бот принимает рубли. Стоимость разная и зависит от количества покупаемых звезд и способам оплаты. Например, 50 звезд стоят 115 рублей при оплате через App Store и 103,99 рубля через Premium Bot. Максимально доступный пакет через App Store — 35 000 Stars за 79 900 рублей, а через бота — 150 000 Stars за 259 999 рублей.
Есть еще один (самый выгодный) вариант покупки — через платформу Fragment. Там Stars продаются за криптовалюту TON, и по текущему курсу выходит заметно дешевле.
Как потратить StarsС самого запуска телеграм-звезд их можно было потратить внутри мини-игр и приложений Telegram. Например, вы играете в тапалку и хотите поднять себе лигу, внутриигровой баланс или рейтинг, купить бонусы — всё это можно сделать с помощью «звезд». Это удобно, поскольку не придется «светить» данные своей банковской карты в каждой игре.
Теперь появился новый способ потратить звезды — платные реакции в Telegram-каналах. Например, вы подписаны на какого-то блогера или на наш крутейший канал iGuides с включенной опцией платных реакций, и вам нравится контент, либо помог конкретный пост. В таком случае вы можете поставить этому посту реакцию «звезда», отдав за это одну Telegram Stars со своего баланса «звезд». Если счет пуст, «звезды» можно сразу купить, но только через платежную систему магазина приложений. Для покупки через бота придется сначала перейти в него и выбрать в меню «Купить Stars».
Помимо реакций, владельцы частных каналов теперь могут сделать подписку на них платной. Её тоже можно будет оплатить с помощью Stars. Как и отдельные платные посты, для просмотра которых ранее приходилось платить банковской картой, что гораздо дольше и менее удобно.
Стоит ли использовать StarsВ последнем посте мы рекомендовали хорошо подумать, прежде чем покупать телеграм-звезды, поскольку воспользоваться ими было очень мало способов. Теперь ситуация в корне изменилась: с помощью «звезд» можно поддерживать каналы и блогеров, которые нам нравятся, а это очень важное дело. Большинство ресурсов в интернете могут существовать лишь благодаря лояльности и поддержке своих читателей и зрителей.
В пересчете на одну «звезду» стоимость валюты очень небольшая, чуть больше 2 рублей. Так что вполне можно купить немного «звезд» за стоимость чашки кофе и понемногу отдавать их достойным авторам — например, нашему каналу в Telegram. Но есть одно условие: платите только за те посты, которые вам действительно интересны и полезны.