Где подешевле купить iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max в 2025 году

Олег

iPhone 16


С момента релиза линейки iPhone 16 в сентябре 2024-го прошло уже почти 5 месяцев. Первый ажиотаж вокруг свежих айфонов поутих, самые нетерпеливые уже отдали свои кровные за оверпрайснутые новинки, и цены наконец поползли вниз. Кроме того, за пару месяцев российские продавцы адаптировались к новому грустному курсу 100+ рублей за доллар. А значит сейчас самое время присмотреть себе одну из моделей iPhone 16. Где её купить, чтобы не переплатить и не рисковать, но при этом быстро и удобно?

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Вот цены на Яндекс Маркете у проверенных продавцов:


Разумеется, это не самый низ рынка: у «серовозов», торгующих айфонами на площадках бесплатных объявлений, можно найти более низкий прайс. Однако такая покупка сопряжена с рисками — продавцы чаще всего соглашаются отправлять запечатанные устройства только после полной предоплаты на карту, а это большой шанс не получить никакую посылку вовсе.


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ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543

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Комментарии

Aspard
+630
Aspard
И по ссылке на прошку вместо 103-109 стоит 133. Балаболы.
31 января 2025 в 16:11
#
tellurian
+2130
tellurian Aspard
У меня по ссылке 16 от 80, если под своей учётной записью входить.
16+ от 93, 16про от 115, 16ПМ от 114
31 января 2025 в 19:48
#
+430
Alex82
На Горбушке, в том же Store 77 (и не только) на 3-5 тысяч дешевле
31 января 2025 в 16:25
#
+1306
Grealex Grealex
Оплата налом по факту.
31 января 2025 в 18:41
#
tellurian
+2130
tellurian Grealex
Это для тех кто в Москве.
В регионах таких точек меньше.
31 января 2025 в 19:43
#
tellurian
+2130
tellurian
Есть дешевле: про Макс 256 от 113 тысяч.
Отправляют в регионы.
31 января 2025 в 19:43
#
+695
pincher
Всегда было и будет дешевле на горбушке или на Савёловском рынке даже если с доставкой России… всё равно будет дешевле
31 января 2025 в 21:27
#
+1057
iron-i
Их ещё кто-то покупает?😂
1 февраля 2025 в 17:26
#
+695
pincher iron-i
А что с ними что-то не так чтоб не покупать?
2 февраля 2025 в 08:07
#

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