Где подешевле купить iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max в 2025 году

С момента релиза линейки iPhone 16 в сентябре 2024-го прошло уже почти 5 месяцев. Первый ажиотаж вокруг свежих айфонов поутих, самые нетерпеливые уже отдали свои кровные за оверпрайснутые новинки, и цены наконец поползли вниз. Кроме того, за пару месяцев российские продавцы адаптировались к новому грустному курсу 100+ рублей за доллар. А значит сейчас самое время присмотреть себе одну из моделей iPhone 16. Где её купить, чтобы не переплатить и не рисковать, но при этом быстро и удобно?
- iPhone 16: SIM + eSIM от 79000 рублей / Dual SIM от 81000 рублей
- iPhone 16 Plus: SIM + eSIM от 90000 рублей / Dual SIM от 99000 рублей
- iPhone 16 Pro: Dual eSIM от 103000 рублей / SIM + eSIM от 109000 рублей / Dual SIM от 118000 рублей
- iPhone 16 Pro Max: Dual eSIM от 125000 рублей / SIM + eSIM от 130000 рублей / Dual SIM от 142000 рублей
Разумеется, это не самый низ рынка: у «серовозов», торгующих айфонами на площадках бесплатных объявлений, можно найти более низкий прайс. Однако такая покупка сопряжена с рисками — продавцы чаще всего соглашаются отправлять запечатанные устройства только после полной предоплаты на карту, а это большой шанс не получить никакую посылку вовсе.
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ИНН: 7736207543
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