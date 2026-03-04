Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Водителям запретят сообщать друг другу о том, где прячутся гаишники. Ослушался — уголовка!

Александр

Фото freepik

В России предложили ввести уголовную ответственность для водителей, которые оставляют в навигаторах и мессенджерах метки с геолокацией сотрудников ГИБДД. Инициатива поступила после теракта у Савёловского вокзала в Москве, где погиб инспектор ДПС и ещё двое полицейских получили тяжёлые ранения. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить публикацию информации о местонахождении патрулей — чтобы обезопасить сотрудников от слежки иностранной разведки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идёт о маркерах, которые пользователи оставляют в навигационных приложениях и чатах: они указывают, где стоят посты, проводят рейды и даже из скольких машин состоит экипаж. Такая информация позволяет нарушителям объезжать проверки или скрываться за грузовиками. Эти данные могут использоваться и для более серьёзных целей — посредники украинских спецслужб способны отслеживать перемещения сотрудников и планировать атаки. Глава ФПБК считает, что метки из навигаторов и чатов могут быть использованы иностранными разведками для сбора информации о маршрутах патрулирования и местах дислокации экипажей, что создаёт угрозу жизни и здоровью полицейских.

Теракт у Савёловского вокзала произошёл в ночь на 24 февраля 2026 года. К служебному автомобилю ДПС, припаркованному на площади, подошёл неизвестный мужчина, после чего сработало взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Старший лейтенант полиции Денис Братущенко погиб на месте, двое его коллег были госпитализированы с тяжёлыми ранениями. Исполнитель теракта также скончался при взрыве. Позже выяснилось, что подрывником оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который приехал в Москву из Санкт-Петербурга. У молодого человека были финансовые трудности: он оформил несколько микрозаймов и испытывал проблемы с их выплатой. Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявил, что исполнитель, скорее всего, был завербован через интернет. «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», — сказал Путин, добавив, что молодой человек мог даже не знать о своей роли в теракте .

Сейчас пользователи активно делятся информацией о расположении патрулей в различных приложениях. Такие метки помогают не только нарушителям ПДД, но и потенциальным злоумышленникам, которые могут использовать их для подготовки преступлений. В случае принятия закона размещение подобных сведений может быть приравнено к пособничеству преступлениям, что повлечёт за собой уголовную ответственность.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Жители российских многоэтажек массово получают странные сообщения. Что происходит?
МВД раскрыло суперсложную схему мошенников, и на это действительно стоит взглянуть
ФСБ предупредило об опасности использования Telegram

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить
Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями
Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года
Apple внедрила в iOS гениальный обход любой блокировки общения в мессенджере

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+149
crubs
Жесть, вражеские разведки следят за дпсниками, чтобы убить их дронами из Украины. Неплохой сюжет для комедии абсурда
Сегодня в 17:02
#
YABLOKOFON
+456
YABLOKOFON
Ни дня без новых запретов, новый день новый запрет, ГОЙДА!!!
2 часа назад в 18:06
#