Водителям запретят сообщать друг другу о том, где прячутся гаишники. Ослушался — уголовка!



Фото freepik



В России В России предложили ввести уголовную ответственность для водителей, которые оставляют в навигаторах и мессенджерах метки с геолокацией сотрудников ГИБДД. Инициатива поступила после теракта у Савёловского вокзала в Москве, где погиб инспектор ДПС и ещё двое полицейских получили тяжёлые ранения. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить публикацию информации о местонахождении патрулей — чтобы обезопасить сотрудников от слежки иностранной разведки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идёт о маркерах, которые пользователи оставляют в навигационных приложениях и чатах: они указывают, где стоят посты, проводят рейды и даже из скольких машин состоит экипаж. Такая информация позволяет нарушителям объезжать проверки или скрываться за грузовиками. Эти данные могут использоваться и для более серьёзных целей — посредники украинских спецслужб способны отслеживать перемещения сотрудников и планировать атаки. Глава ФПБК считает, что метки из навигаторов и чатов могут быть использованы иностранными разведками для сбора информации о маршрутах патрулирования и местах дислокации экипажей, что создаёт угрозу жизни и здоровью полицейских.Теракт у Савёловского вокзала произошёл в ночь на 24 февраля 2026 года. К служебному автомобилю ДПС, припаркованному на площади, подошёл неизвестный мужчина, после чего сработало взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Старший лейтенант полиции Денис Братущенко погиб на месте, двое его коллег были госпитализированы с тяжёлыми ранениями. Исполнитель теракта также скончался при взрыве. Позже выяснилось, что подрывником оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который приехал в Москву из Санкт-Петербурга. У молодого человека были финансовые трудности: он оформил несколько микрозаймов и испытывал проблемы с их выплатой. Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявил, что исполнитель, скорее всего, был завербован через интернет. «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», — сказал Путин, добавив, что молодой человек мог даже не знать о своей роли в теракте .Сейчас пользователи активно делятся информацией о расположении патрулей в различных приложениях. Такие метки помогают не только нарушителям ПДД, но и потенциальным злоумышленникам, которые могут использовать их для подготовки преступлений. В случае принятия закона размещение подобных сведений может быть приравнено к пособничеству преступлениям, что повлечёт за собой уголовную ответственность.