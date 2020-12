В мире более 2,7 миллиарда геймеров, а игры уже давно вышли за грани развлечений и стали способом отдохнуть и избавиться от стресса. Выбор консоли — непростое дело, учитывая количество игр, доступных только на той или иной платформе. Не последнюю роль играет и цена. Аналитики Picodi.com сравнили цены на приставки и подписки и поделились результатами.Самая высокая цена на приставку от PlayStation — в Украине. Местным фанатам придётся заплатить около 106 600 руб. В свою очередь Xbox дороже всего в Аргентине — 97 500 руб. Самой лучшей ценой на обе консоли могут похвастаться жители Канады, где PlayStation 5 стоит 37 100 руб., а Xbox Series X — 35 300 рублей. В России Xbox дешевле PlayStation на 1 400 ₽, хотя во многих странах цены флагманов идентичны. За консоль от Microsoft в нашей стране придётся заплатить 45 600 рублей, а за Sony PlayStation 5 — 47 000 руб. Похожая стоимость в большинстве стран из рейтинга.Sony и Microsoft предлагают оформить подписку, которая открывает доступ к многопользовательской игре в сетевом режиме, — PlayStation Plus и Xbox Live Gold соответственно. Подписки бесплатно предоставляют несколько игр в месяц. Цена подписки, как и приставки, варьируется от страны к стране.В рейтинге подписок лидирует Турция: здесь одинаково дёшево стоит Xbox Live Gold (2 900 ₽), как и PlayStation Plus — 1 700 ₽ в год. Самые дорогие подписки в Швейцарии, там Xbox Live Gold стоит 8 500 руб., а PS Plus — 5 900 руб. В России стоимость PS Plus и Xbox Live Gold составляет 3 300 руб. и 5 700 руб. соответственно. Это не так дорого в сравнении с США и Германией.Microsoft сняла с продажи 12-месячные подписки Xbox Live Gold, поэтому для рейтинга аналитики умножили стоимость 3-месячной подписки на 4. Для поклонников консолей лучшая страна — Канада. Низкая цена консоли и стоимость подписки в общей сложности составляют 41 200 руб. за PlayStation и 42 400 ₽ за Xbox. В России за условный комплект Xbox надо заплатить 51 300 руб. и 50 300 руб. за PlayStation.