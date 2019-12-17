Компания Samsung представила смартфон для любителей вселенной «Звездных войн» — Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition за 99 990 рублей. Не все фанаты ЗВ готовы потратится, а есть и такие, кто доволен текущей моделью своего смартфона.
Для всех поклонников вселенной Star Wars мы нашли все эксклюзивные обои Galaxy Note10+. Всего доступно для загрузки 8 изображений, среди которых шлем Кайло Рена, шлем штурмовика и другие.
Для всех поклонников вселенной Star Wars мы нашли все эксклюзивные обои Galaxy Note10+. Всего доступно для загрузки 8 изображений, среди которых шлем Кайло Рена, шлем штурмовика и другие.
В галерее представлены изображения с небольшим разрешением для ознакомления. Все обои в хорошем качестве можно забрать отсюда в формате PNG. Остальные подборки можно найти по тегу «Обои».
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