Обои

Где скачать обои с новых iPad 10-gen (2022) и iPad Pro M2

Георгий
Обои iPad 2022

Apple представила новый базовый iPad, который получил актуальный дизайн без кнопки Home, а также обновленный iPad Pro с процессором M2. В этой заметке мы собрали обои новинок.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.

iPad 10-gen (2022)

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

iPad Pro M2

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Обои новых iPad (2022) для iPhone

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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