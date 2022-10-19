Где скачать обои с новых iPad 10-gen (2022) и iPad Pro M2

Apple представила новый базовый iPad, который получил актуальный дизайн без кнопки Home, а также обновленный iPad Pro с процессором M2. В этой заметке мы собрали обои новинок.
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iPad 10-gen (2022)
iPad Pro M2
Обои новых iPad (2022) для iPhone
Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».