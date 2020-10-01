Google Pixel 5
Google представила смартфон Pixel 5, а это означает, что компания не забыла сделать для него набор эксклюзивных обоев. Необязательно покупать новинку, чтобы получить к ним доступ, поскольку мы собрали их в этой заметке.

Все обои Google Pixel 5 доступны в разрешении 1080 x 2280, они идеально подходят для дисплеев FHD+. Вы можете скачать их по отдельности или все сразу — ссылка на архив. Остальные наши подборки обоев можно найти здесь.

Обои Pixel 5

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Обои Pixel 5

Скачать

Обои Pixel 5

Скачать

Обои Pixel 5

Скачать

Обои Pixel 5

Скачать

Обои Pixel 5

Скачать

Обои Pixel 5

Скачать

Pixel 5

Скачать

Обои Pixel 5

Скачать

Обои Pixel 5

Скачать

Обои Pixel 5

Скачать

Обои Pixel 5

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