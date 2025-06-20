Где скачать живые обои с Лабубу на айфон

Всеобщее помешательство на плюшевых игрушках с мило-злобной мордой добралось и до экранов смартфонов. Просто найти картинку с Лабубу и поставить на заставку — это не оригинально, гораздо лучше установить живые обои. Благо, такая возможность появилась. Делаем следующее:
- Скачиваем и открываем приложение Licowa
- Переходим на вкладку «Обои» → «лабубу»
- Выбираем понравившегося зверька и тапаем на него, либо…
- На вкладке «Обои» → DIY выбираем зверька и фотку для фона
- Закрываем водяной знак крестиком
- Нажимаем иконку сохранения.
Готово! Теперь анимированный лабубу появился в медиатеке вашего айфона. Далее находим его там, открываем, жмем «Поделиться» → «Установить обои» и не забываем нажать на кнопку Live Photo, чтобы обои шевелились. Наслаждаемся.
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