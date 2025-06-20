Где скачать живые обои с Лабубу на айфон

Олег

Лабуба


Всеобщее помешательство на плюшевых игрушках с мило-злобной мордой добралось и до экранов смартфонов. Просто найти картинку с Лабубу и поставить на заставку — это не оригинально, гораздо лучше установить живые обои. Благо, такая возможность появилась. Делаем следующее:

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  • Скачиваем и открываем приложение Licowa
  • Переходим на вкладку «Обои» → «лабубу»
Лабубу
  • Выбираем понравившегося зверька и тапаем на него, либо…
  • На вкладке «Обои» → DIY выбираем зверька и фотку для фона
  • Закрываем водяной знак крестиком
Лабуба
  • Нажимаем иконку сохранения.
Лабуба

Готово! Теперь анимированный лабубу появился в медиатеке вашего айфона. Далее находим его там, открываем, жмем «Поделиться» → «Установить обои» и не забываем нажать на кнопку Live Photo, чтобы обои шевелились. Наслаждаемся. 

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Комментарии

+3
Феликс
Первоисточник не нужен? Пишут про озон какие они плохие, а сами ссылку на авторство вставить не могут. Воровство же по сути
23 минуты назад
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