Где смотреть конференцию Apple WWDC 23 с русской озвучкой?

Артем
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5 июня в 20:00 по МСК на платформах Apple начнется конференция WWDC 2023. Рассказываем, что могут показать на трансляции и где её смотреть.

Ожидается, что Apple представит обновления операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. По железу Apple может презентовать процессор нового поколения M3 и улучшенный M2 Ultra. Из гаджетов ждем подробностей о гарнитуре смешанной реальности и её ОС, обновленные Mac Studio и Mac Pro, а также новую линейку 15-дюймовых ноутбуков MacBook Air.

Где смотреть презентацию Apple WWDC 23 на языке оригинала?



Как посмотреть трансляцию с русской озвучкой?

Официального перевода на русский язык не будет. Чтобы понять о чем нам расскажут «купертиновцы» используем нейросети Яндекс. 

  • Скачиваем Яндекс Браузер
  • Включаем YouTube-трансляцию на официальном канале Apple
  • На желтой рамке вверху жмем «Включить» (появится после начала трансляции)

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Речь спикеров будет переводиться и озвучиваться в режиме реального времени, сразу несколькими голосами. 

Также редакция iGuides будет вести текстовый вариант трансляции на сайте, в Telegram-канале и на страничке во «Вконтакте». Там мы оперативно расскажем о самых важных моментах WWDC 23 и сопровождаем их снимками с конференции.

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Комментарии

Mers
+4425
Mers
Яндекс браузер для перевода топ, даже на смарте👍🏻
2 часа назад в 13:23
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