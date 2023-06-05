Где смотреть конференцию Apple WWDC 23 с русской озвучкой?

5 июня в 20:00 по МСК на платформах Apple начнется конференция WWDC 2023. Рассказываем, что могут показать на трансляции и где её смотреть.
Ожидается, что Apple представит обновления операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. По железу Apple может презентовать процессор нового поколения M3 и улучшенный M2 Ultra. Из гаджетов ждем подробностей о гарнитуре смешанной реальности и её ОС, обновленные Mac Studio и Mac Pro, а также новую линейку 15-дюймовых ноутбуков MacBook Air.
Где смотреть презентацию Apple WWDC 23 на языке оригинала?
- На официальном YouTube-канале Apple. Стрим стартует в 20.00 по МСК
- На официальном сайте Apple. Стрим стартует в 20.00 по МСК
- Через приложение Apple TV
- Через приложение Apple Developer
Как посмотреть трансляцию с русской озвучкой?
Официального перевода на русский язык не будет. Чтобы понять о чем нам расскажут «купертиновцы» используем нейросети Яндекс.
- Скачиваем Яндекс Браузер
- Включаем YouTube-трансляцию на официальном канале Apple
- На желтой рамке вверху жмем «Включить» (появится после начала трансляции)
Речь спикеров будет переводиться и озвучиваться в режиме реального времени, сразу несколькими голосами.
Также редакция iGuides будет вести текстовый вариант трансляции на сайте, в Telegram-канале и на страничке во «Вконтакте». Там мы оперативно расскажем о самых важных моментах WWDC 23 и сопровождаем их снимками с конференции.
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