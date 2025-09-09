Где смотреть презентацию Apple iPhone 17 на русском языке

Сегодня, 9 сентября в 20:00 по Москве, состоится презентация, в рамках которой Apple представит линейку iPhone 17, а так же Apple Watch и AirPods.
Где смотреть?
• На официальном сайте Apple;
• На официальном YouTube-канале;
• В приложении Apple TV;
• Через приложение Apple Developer.
Что с переводом?Скорее всего, ивент не будет переведен на русский язык даже субтитрами. Чтобы понять, что на этот раз приготовил нам Тим Кук и его команда, смотрите трансляцию через Яндекс Браузер. Нейросеть переводит и озвучивает речь спикеров в реальном времени, а разные голоса позволят не запутаться в диалогах. Функция уже встроена, поэтому ничего дополнительно скачивать не надо.
• Устанавливаем Яндекс Браузер;
• Включаем YouTube-трансляцию на официальном канале Apple;
• Во вкладке сверху можно будет выбрать один из вариантов озвучки (появится после начала трансляции).
Редакция iGuides будет вести текстовый вариант трансляции на сайте, в Telegram-канале, на страничке во «Вконтакте», а также в «Одноклассниках», Bluesky, X и Max. Там мы оперативно расскажем о самых важных моментах презентации.