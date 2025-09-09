Где смотреть презентацию Apple iPhone 17 на русском языке

Артем
fsgnsfggsfgjn.png

Сегодня, 9 сентября в 20:00 по Москве, состоится презентация, в рамках которой Apple представит линейку iPhone 17, а так же Apple Watch и AirPods.

Где смотреть?


На официальном сайте Apple;
На официальном YouTube-канале;
В приложении Apple TV;
Через приложение Apple Developer.

Что с переводом?

Скорее всего, ивент не будет переведен на русский язык даже субтитрами. Чтобы понять, что на этот раз приготовил нам Тим Кук и его команда, смотрите трансляцию через Яндекс Браузер. Нейросеть переводит и озвучивает речь спикеров в реальном времени, а разные голоса позволят не запутаться в диалогах. Функция уже встроена, поэтому ничего дополнительно скачивать не надо.

Устанавливаем Яндекс Браузер;
• Включаем YouTube-трансляцию на официальном канале Apple;
• Во вкладке сверху можно будет выбрать один из вариантов озвучки (появится после начала трансляции).


Редакция iGuides будет вести текстовый вариант трансляции на сайте, в Telegram-канале, на страничке во «Вконтакте», а также в «Одноклассниках», Bluesky, X и Max. Там мы оперативно расскажем о самых важных моментах презентации.

Смотреть презентацию iPhone 17 на YouTube

4
Комментарии

+7
Slepoy2.0
Лучше читать короткие статьи здесь – ваши. Заказываю первую – про количество микрофонов и про динамики. Ещё мне очень интересно, чтобы хотя бы один раз у вас вышло здесь статья про VoiceOver. Про VoiceOver на iOS 26. Все нововведения.
Сегодня в 11:34
#
tellurian
+2619
tellurian Slepoy2.0
Думаю, статьи будут по тому, как будут показывать на презентации.
42 минуты назад
#
+18
zaba77
Ага, помнится когда я пытался посмотреть как вы советуете через Яндекс браузер с переводом. Но прямую трансляцию — только мечтать. Ибо перевод в этот момент конечно же не был доступен. Перегружен видимо, или не знаю. Только в записи на следующий день.
Сегодня в 12:02
#
+342
rolaks
Даже в записи через много дней перевод презентаций Apple не доступен!
Сегодня в 13:11
#
+36
Феликс
Достаточно одного слова: нигде.
2 часа назад в 14:07
#
+42
AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Зачем Вы пишите про Яндекс.Браузер? Как уже тут написали он не переводит презентации Apple. И упорно вот пишут как по методичке. Попробуйте сами хоть раз.
2 часа назад в 14:24
#
+342
rolaks
Они и видео также постят почти в каждой новости. И по фиг, что они крашат приложение!
2 часа назад в 14:37
#
Amandis
+49
Amandis
YouTube, прям, всем доступен, ага..
21 минуту назад
#