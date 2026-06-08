Где смотреть трансляцию WWDC 2026?

Сегодня, 8 июня в 20:00 по Москве, состоится трансляция, в рамках которой Apple расскажет о новых iOS, iPadOS, watchOS, macOS, а также обновленной Siri и других операционных системах.
Где смотреть?• На официальном сайте Apple
• На официальном YouTube-канале
• В приложении Apple TV
• Через приложение Apple Developer
Редакция iGuides будет вести текстовый вариант трансляции на сайте, в Telegram-канале, на страничке во «Вконтакте», а также в X и MAX. Там мы оперативно расскажем о самых важных моментах презентации.