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Где смотреть трансляцию WWDC 2026?

Артем


Сегодня, 8 июня в 20:00 по Москве, состоится трансляция, в рамках которой Apple расскажет о новых iOS, iPadOS, watchOS, macOS, а также обновленной Siri и других операционных системах. 

Где смотреть?

На официальном сайте Apple
На официальном YouTube-канале
В приложении Apple TV
Через приложение Apple Developer

Редакция iGuides будет вести текстовый вариант трансляции на сайте, в Telegram-канале, на страничке во «Вконтакте», а также в X и MAX. Там мы оперативно расскажем о самых важных моментах презентации.

Смотреть презентацию WWDC 2026 на YouTube


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iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
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