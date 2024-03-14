Где смотреть трансляцию запуска SpaceX Starship, чтобы не нарваться на мошенников?

Александр
Фото: Unsplash

Сегодня состоится запуск самой крупной в мире ракеты SpaceX Starship. Это событие привлекло внимание огромного количества людей, чем решили воспользоваться криптовалютные мошенники.

На YouTube заранее был создан фейковый канал SpaceX, который в течение нескольких часов транслировал анонс запуска ракеты, а затем стал показывать главу SpaceX Илона Маска, который призывал переводить криптовалюту по QR-коду, появившемуся на экране. На поддельный канал подписано более 370 тысяч человек, трансляцию на нём одновременно смотрят 70 тысяч из них, YouTube по какой-то причине медлит и не блокирует её.



При этом на настоящем YouTube-канале SpaceX трансляция не ведётся, но её можно найти в аккаунте SpaceX в соцсети X (что логично, ведь она тоже принадлежит Илону Маску).

Запуск SpaceX Starship состоится в ближайшие часы, смотреть трансляцию этого исторического события стоит тут и только тут — twitter.com/i/broadcasts/1LyxBnOvzvOxN. Переходить по другим ссылкам опасно, ведь даже если сейчас там показывают то же самое, в любой момент могут появиться мошенники с сомнительными предложениями.

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