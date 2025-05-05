Gears of War: Reloaded выйдет на Xbox, PS5 и в Steam этим летом

Олег

Фото: Xbox.com


Игра Gears of War: Reloaded, оригинальный релиз которой произошел в 2006 году, будет перевыпущена для самых новых игровых устройств уже через несколько месяцев. Об этом пишет новостной портал Xbox.

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Согласно источнику, обновленный тайтл разработан совместно с Sumo Interactive и Disbelief. Он будет совместим с Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming и PlayStation 5, а также доступен в Steam для всех устройств, поддерживающих этот магазин. Запланированная дата выхода — 26 августа 2025 года, а ценник — $39,99.

Gears of War: Reloaded включает в себя полный спектр контента из Gears of War: Ultimate Edition, предоставляя самую полную версию оригинальной игры на сегодняшний день. Игроки получат немедленный доступ ко всему загружаемому контенту после запуска без дополнительных покупок — в том числе бонусный акт кампании, все многопользовательские карты и режимы, а также полный список классических персонажей и косметических предметов, которые можно разблокировать по мере прохождения.

А еще обещается:

  • Разрешение 4К при 60 fps в одиночке либо 120 fps в многопользовательском режиме
  • Высокий динамический диапазон (HDR)
  • Dolby Vision и 7.1.4 Dolby Atmos
  • 7.1.4 3D-пространственный звук
  • Переменная частота обновления (VRR)
  • 4K-ресурсы и ремастерированные текстуры
  • Улучшенные визуальные эффекты постобработки
  • Улучшенные тени и отражения
  • Суперразрешение с улучшенным сглаживанием.

Также будет доступен мультиплей до 8 игроков как по сети, так и на одном устройстве в разделенном экране. С помощью аккаунта Microsoft можно будет сохранить свой прогресс в игре и переносить его на разные девайсы. 

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Источник:
Xbox.com
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