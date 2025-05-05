Gears of War: Reloaded выйдет на Xbox, PS5 и в Steam этим летом

Игра Gears of War: Reloaded, оригинальный релиз которой произошел в 2006 году, будет перевыпущена для самых новых игровых устройств уже через несколько месяцев. Об этом пишет новостной портал Xbox.
Gears of War: Reloaded включает в себя полный спектр контента из Gears of War: Ultimate Edition, предоставляя самую полную версию оригинальной игры на сегодняшний день. Игроки получат немедленный доступ ко всему загружаемому контенту после запуска без дополнительных покупок — в том числе бонусный акт кампании, все многопользовательские карты и режимы, а также полный список классических персонажей и косметических предметов, которые можно разблокировать по мере прохождения.
А еще обещается:
- Разрешение 4К при 60 fps в одиночке либо 120 fps в многопользовательском режиме
- Высокий динамический диапазон (HDR)
- Dolby Vision и 7.1.4 Dolby Atmos
- 7.1.4 3D-пространственный звук
- Переменная частота обновления (VRR)
- 4K-ресурсы и ремастерированные текстуры
- Улучшенные визуальные эффекты постобработки
- Улучшенные тени и отражения
- Суперразрешение с улучшенным сглаживанием.
Также будет доступен мультиплей до 8 игроков как по сети, так и на одном устройстве в разделенном экране. С помощью аккаунта Microsoft можно будет сохранить свой прогресс в игре и переносить его на разные девайсы.