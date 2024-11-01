Geely привезла в Россию обновленный Okavango

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Ценник тоже обновилсяКак сообщают «Известия» китайская компания Geely представила на российском рынке обновленный Okavango. Теперь семиместный кроссовер предлагается в двух комплектациях. Топовая расширила систему безопасности: появилась возможность удерживать движение на полосе, экстренное торможение, управление дальним светом и адаптивный круиз-контроль в диапазоне скоростей от 0 до 150 км/ч.Все версии получили полный электрообогрев лобового стекла, что сменил обогрев в зоне покоя стеклоочистителей.Geely Okavango оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 200 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением «мокрого» типа. Цена весенней версия Geely Okavango варьировалась от 3,45 млн до 3,6 млн руб. Улучшенная модель обойдется от 3,53 млн до 3,8 млн руб в зависимости от комплектации.