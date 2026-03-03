Gemini и Claude раздают платную опцию совершенно бесплатно

Разработчики двух популярных чат-ботов перевели в статус бесплатных несколько функций. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Согласно источникам, речь идет о Gemini и Claude. Компании, развивающие обе нейросети, одновременно разрешили бесплатным пользователям включить функцию памяти — благодаря ей чат-бот будет запоминать предыщущие диалоги и контект, используя всё это при следующем общении с вами. Таким образом ответы становятся более точными и подходящими для конкретного пользователя.
Помимо этого, в Claude теперь можно импортировать историю переписки из других чат-ботов — таким образом разработчики хотят упростить переход в свой сервис и стимулировать больше пользователей это делать.