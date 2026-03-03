Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Gemini и Claude раздают платную опцию совершенно бесплатно

Олег


Разработчики двух популярных чат-ботов перевели в статус бесплатных несколько функций. Об этом пишут зарубежные СМИ. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источникам, речь идет о Gemini и Claude. Компании, развивающие обе нейросети, одновременно разрешили бесплатным пользователям включить функцию памяти — благодаря ей чат-бот будет запоминать предыщущие диалоги и контект, используя всё это при следующем общении с вами. Таким образом ответы становятся более точными и подходящими для конкретного пользователя. 

Помимо этого, в Claude теперь можно импортировать историю переписки из других чат-ботов — таким образом разработчики хотят упростить переход в свой сервис и стимулировать больше пользователей это делать. 
0
Источник:
9to5Google
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Нейросети научились пожирать друг друга. Теперь в чат-бот Claude можно перенести диалоги с ChatGPT или Gemini
Роскомнадзор запустил нейросеть для тотального уничтожения VPN
Власти увидели в ИИ угрозу духовно-нравственным ценностям

Рекомендации

Рекомендации

Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram
В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить
Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии