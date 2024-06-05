Gemini заговорил на русском языке



Компания Google добавила в свой ИИ Gemini много новых языков и начала распространять приложение сервиса в Европе. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, языковая модель Gemini от Google теперь поддерживает следующие языки: арабский, китайский, датский, голландский, английский, французский, немецкий, итальянский, индонезийский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, тайский и вьетнамский.







Что касается использования Gemini, то расклад таков. Пользователи iOS в ближайшие «несколько недель» увидят в приложении Google новую вкладку — это и будет Gemini, встроенный в собственную поисковую утилиту компании. Владельцы Android могут скачать







К сожалению, российский сегмент магазина пока не заявлен среди поддерживаемых, но при этом в списке имеются Грузия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Для загрузки утилиты можно воспользоваться аккаунтом любой из этих (или других) стран, либо же просто найти APK на сайте-каталоге, которому вы доверяете. Чтобы воспользоваться нейрочатом, возможно придется сменить свое виртуальное местоположение. Скорее всего, в ближайшем будущем сервис официально заработает и у нас. Что касается использования Gemini, то расклад таков. Пользователи iOS в ближайшие «несколько недель» увидят в приложении Google новую вкладку — это и будет Gemini, встроенный в собственную поисковую утилиту компании. Владельцы Android могут скачать отдельное приложение Gemini из Play Store . Нейросеть прекрасно понимает запросы на русском языке и дает корректные ответы. В отзывах уже отметились довольные россияне.К сожалению, российский сегмент магазина пока не заявлен среди поддерживаемых, но при этом в списке имеются Грузия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Для загрузки утилиты можно воспользоваться аккаунтом любой из этих (или других) стран, либо же просто найти APK на сайте-каталоге, которому вы доверяете. Чтобы воспользоваться нейрочатом, возможно придется сменить свое виртуальное местоположение. Скорее всего, в ближайшем будущем сервис официально заработает и у нас.