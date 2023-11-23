Гениальный сервис для интеграции Android в экосистему Apple оказался провальным и закрылся

Компания Sunbird закрыла свой сервис для интеграции Android-смартфонов в экосистему Apple из-за проблем с безопасностью. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы рассказывали о смелом анонсе Карла Пэя — приложении Nothing Chat для общения с пользователями Apple через протокол iMessage. По сути, утилита интегрировала смартфон в экосистему Apple, поскольку до сих пор компания никому не позволяла подключаться к своим серверам.
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На поверку оказалось, что приложение устроено очень просто: компьютер Mac на сервере Sunbird получает сообщения iMessage, после чего пересылает их на Android-смартфон. Эта простота оказалась очень опасной, поскольку сами сообщения хранились без шифрования, при этом пользователь привязывал к своему Apple ID чужой Mac.
После скандала, развернувшегося вокруг Nothing Chat, компания Sunbird объявила о закрытии своего сервиса «на неопределенное время». Она пообещала запустить его снова, когда все уязвимости будут устранены, однако без содействия Apple это не представляется возможным.
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