Гениальный сервис для интеграции Android в экосистему Apple оказался провальным и закрылся

Олег

Nothing Phone


Компания Sunbird закрыла свой сервис для интеграции Android-смартфонов в экосистему Apple из-за проблем с безопасностью. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы рассказывали о смелом анонсе Карла Пэя — приложении Nothing Chat для общения с пользователями Apple через протокол iMessage. По сути, утилита интегрировала смартфон в экосистему Apple, поскольку до сих пор компания никому не позволяла подключаться к своим серверам.

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На поверку оказалось, что приложение устроено очень просто: компьютер Mac на сервере Sunbird получает сообщения iMessage, после чего пересылает их на Android-смартфон. Эта простота оказалась очень опасной, поскольку сами сообщения хранились без шифрования, при этом пользователь привязывал к своему Apple ID чужой Mac.

После скандала, развернувшегося вокруг Nothing Chat, компания Sunbird объявила о закрытии своего сервиса «на неопределенное время». Она пообещала запустить его снова, когда все уязвимости будут устранены, однако без содействия Apple это не представляется возможным. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Esthet
+1775
Esthet
Это не было гениальной идеей, это был изначально бред
Сегодня в 13:59
#
+71
Nikodimus73
Гениальная идея закрыта……….
Сегодня в 14:20
#
tellurian
+4783
tellurian
Жаль тех кто верил в эту идею и участвовали
Сегодня в 14:57
#
+768
Paspartu
Генитальная идея
Сегодня в 15:13
#
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