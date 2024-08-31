Гениальная опция WhatsApp больно ударит по мошенникам и спамерам. Гораздо лучше, чем в Telegram!



Команда WhatsApp продолжает работать над приватностью пользователей мессенджера. На этот раз разработчики дополнили опцию выбора юзернейма еще одним нововведением.



Согласно источнику, в свежей бета-версии WhatsApp найдены сразу две новых функции. Во-первых, владелец аккаунта может скрыть свой номер телефона ото всех и выбрать себе в качестве идентификатора уникальный юзернейм — нечто подобное уже есть и отлично работает в Telegram. Однако девелоперы пошли дальше, и разрешили защищать юзернейм пин-кодом.







После выбора ника человек может на той же странице настроек установить PIN-код для переписок. Этот код должен будет знать любой, кто захочет вам написать, иначе сообщение просто не отправится; разумеется, это касается только тех отправителей, которые отсутствуют в ваших контактах. Более того, даже если человек знает пин-код и уже начал диалог, но разговор пошел не туда, вы можете сменить PIN и для продолжения переписки собеседник должен будет знать и его. Таким образом можно защититься от слива пин-кода третьими лицами.



Два перечисленных нововведения надежно защитят пользователей WhatsApp от спамеров и мошенников. Сейчас они находятся на стадии тестирования и станут доступны всем в ближайшие недели.