Гениальная опция WhatsApp больно ударит по мошенникам и спамерам. Гораздо лучше, чем в Telegram!

Олег

WA


Команда WhatsApp продолжает работать над приватностью пользователей мессенджера. На этот раз разработчики дополнили опцию выбора юзернейма еще одним нововведением.

Согласно источнику, в свежей бета-версии WhatsApp найдены сразу две новых функции. Во-первых, владелец аккаунта может скрыть свой номер телефона ото всех и выбрать себе в качестве идентификатора уникальный юзернейм — нечто подобное уже есть и отлично работает в Telegram. Однако девелоперы пошли дальше, и разрешили защищать юзернейм пин-кодом.

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После выбора ника человек может на той же странице настроек установить PIN-код для переписок. Этот код должен будет знать любой, кто захочет вам написать, иначе сообщение просто не отправится; разумеется, это касается только тех отправителей, которые отсутствуют в ваших контактах. Более того, даже если человек знает пин-код и уже начал диалог, но разговор пошел не туда, вы можете сменить PIN и для продолжения переписки собеседник должен будет знать и его. Таким образом можно защититься от слива пин-кода третьими лицами.

Два перечисленных нововведения надежно защитят пользователей WhatsApp от спамеров и мошенников. Сейчас они находятся на стадии тестирования и станут доступны всем в ближайшие недели. 

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Источник:
WABetaInfo
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