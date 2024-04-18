Гениальное нововведение MagSafe-кошелька точно порадует пользователей iPhone в России



Компания Apple встроит в магнитный кошелек для iPhone полезную умную функцию. Она поможет не забывать свою банковскую карту.



Согласно 9to5Mac, компания зарегистрировала новый патент на умный кошелек MagSafe. Всего лишь одно нововведение сделает платежи более удобными и безопасными — кейс сможет предупреждать своего владельца, если он забыл вернуть в него карту или она случайно выпала.







Во-первых, патент описывает специальный пружинный механизм внутри кошелька, который будет прижимать карты и не даст им выпасть. Во-вторых, кейс обзаведется тензодатчиком, который сможет определять количество карт в кошельке и предупреждать, если одной не хватает. Оповещение будет срабатывать спустя 5 минут после того, как карта была извлечена.



Разумеется, не каждый патент Apple реализуется в её продуктах, но описанная технология выглядит удобной и логичной, так что мы вполне можем увидеть её в обновленном MagSafe-кошельке. Особенно приятно было бы получить такую фичу в России, где не работает Apple Pay и владельцам iPhone приходится носить с собой банковские карточки.