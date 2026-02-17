Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Гениальное нововведение в Macbook оценят любители просмотра секретных материалов

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Apple собирается добавить локальное затемнение в свои будущие Macbook. Об этом пишет Gizmochina. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, в модельном ряду Macbook 2029 года появится возможность скрывать содержимое дисплея от посторонних глаз. При включении опции увидеть его можно только при прямом взгляде, а если смотреть под углом сбоку, дисплей будет черным полностью или частично. Технологию оценят пользователи, которые часто работают с непубличными материалами в людных местах и общественном транспорте. Косвенно эта новость подтверждает другой слух — о переходе Macbook на OLED, поскольку с IPS-матрицей описанные фокусы невозможны.

Хорошо это или плохо? 
Кажется, производители нащупали новый способ выделить свой девайс из толпы других устройств — это больше не разрешение экрана, не толщина его рамок и не пиковая яркость. Теперь это так называемые «зоны затемнения», которые обеспечат приватность в публичных местах — а значит фича точно привлечет пользователей. 

С одной стороны, появление такой идеи — это здорово, опция действительно добавит удобства и конфиденциальности. Уверен, что в ближайшем будущем можно ожидать того же самого в более доступных китайских смартфонах, то есть фича довольно скоро лишится эксклюзивности и станет массовой. Поскольку OLED давно обосновался в смартфонах любых ценовых категорий, сделать это будет не так сложно. Да и владельцы макбуков и айпадов точно не откажутся от локального затемнения — ведь чем больше дисплей, тем лучше его видят окружающие. 

С другой стороны, появление опции именно в Macbook вызывает вполне определенные опасения по поводу цены такого устройства. Сейчас это единственная категория девайсов Apple, которая не имеет OLED, и понятно почему — такая большая матрица при хорошем качестве стоит дорого. На фоне удорожания памяти еще одна статья расходов как будто ни к чему. Но если в Macbook всё-таки появится OLED-дисплей, то ценник очевидно вырастет. Скорее всего, Apple переведет на новые матрицы только Pro-модели, целевая аудитория которых уже привыкла платить много. И всё же очередное удорожание не может не печалить.

Как итог, локальное затемнение в таком случае станет для одних довольно слабым утешением, а для других — киллер-причиной для обновления макбука. 
2
Источник:
Gizmochina
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
4 марта состоится презентация Apple. Что нам покажут?
3 причины дождаться и купить новый Macbook A18 Pro. Он убьет рынок ноутбуков
Чем пользуются в редакции iGuides.ru: 8 любимых девайсов Олега Воронина (и один нелюбимый)

Рекомендации

Рекомендации

Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5
10 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах
iOS 26.2 преобразит ваш iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии