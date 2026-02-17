Гениальное нововведение в Macbook оценят любители просмотра секретных материалов



Компания Apple собирается добавить локальное затемнение в свои будущие Macbook. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, в модельном ряду Macbook 2029 года появится возможность скрывать содержимое дисплея от посторонних глаз. При включении опции увидеть его можно только при прямом взгляде, а если смотреть под углом сбоку, дисплей будет черным полностью или частично. Технологию оценят пользователи, которые часто работают с непубличными материалами в людных местах и общественном транспорте. Косвенно эта новость подтверждает другой слух — о переходе Macbook на OLED, поскольку с IPS-матрицей описанные фокусы невозможны.Кажется, производители нащупали новый способ выделить свой девайс из толпы других устройств — это больше не разрешение экрана, не толщина его рамок и не пиковая яркость. Теперь это так называемые «зоны затемнения», которые обеспечат приватность в публичных местах — а значит фича точно привлечет пользователей.С одной стороны, появление такой идеи — это здорово, опция действительно добавит удобства и конфиденциальности. Уверен, что в ближайшем будущем можно ожидать того же самого в более доступных китайских смартфонах, то есть фича довольно скоро лишится эксклюзивности и станет массовой. Поскольку OLED давно обосновался в смартфонах любых ценовых категорий, сделать это будет не так сложно. Да и владельцы макбуков и айпадов точно не откажутся от локального затемнения — ведь чем больше дисплей, тем лучше его видят окружающие.С другой стороны, появление опции именно в Macbook вызывает вполне определенные опасения по поводу цены такого устройства. Сейчас это единственная категория девайсов Apple, которая не имеет OLED, и понятно почему — такая большая матрица при хорошем качестве стоит дорого. На фоне удорожания памяти еще одна статья расходов как будто ни к чему. Но если в Macbook всё-таки появится OLED-дисплей, то ценник очевидно вырастет. Скорее всего, Apple переведет на новые матрицы только Pro-модели, целевая аудитория которых уже привыкла платить много. И всё же очередное удорожание не может не печалить.Как итог, локальное затемнение в таком случае станет для одних довольно слабым утешением, а для других — киллер-причиной для обновления макбука.