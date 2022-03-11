Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и заблокировать Instagram





Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием к Роскомнадзору признать американскую компанию Meta экстремистской организацией. В иске также содержится требование о блокировке принадлежащего Meta сервиса Instagram на территории РФ.



Meta владеет несколькими популярными сервисами. Компании принадлежит Facebook, Instagram и WhatsApp. Facebook уже заблокирован в РФ, а речь о блокировке WhatsApp пока не идёт.



Аккаунт генпрокуратуры в Instagram прекратил работу.







Одновременно с этим Следственный комитет возбудил против сотрудников Meta уголовное дело из-за призыва к насилию по отношению к российским военным.





В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.



Пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения.



Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. ст. 280, 205.1 УК РФ — (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).



В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.

«Мы, конечно, это без ответа не оставим. Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории РФ будут заблокированы», — сказал Сергей Боярский в эфире телеканала «Россия 24».