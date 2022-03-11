2
Instagram Facebook Россия

Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и заблокировать Instagram

Александр
202



Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием к Роскомнадзору признать американскую компанию Meta экстремистской организацией. В иске также содержится требование о блокировке принадлежащего Meta сервиса Instagram на территории РФ.

Meta владеет несколькими популярными сервисами. Компании принадлежит Facebook, Instagram и WhatsApp. Facebook уже заблокирован в РФ, а речь о блокировке WhatsApp пока не идёт.

Аккаунт генпрокуратуры в Instagram прекратил работу.



Одновременно с этим Следственный комитет возбудил против сотрудников Meta уголовное дело из-за призыва к насилию по отношению к российским военным.

В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.

Пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой  политического самовыражения.

Указанные действия содержат признаки преступлений,  предусмотренных ст. ст. 280, 205.1 УК РФ — (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.

Ранее издание Reuters написало о том, что модераторы Facebook получили распоряжение не удалять посты и комментарии, содержащие агрессивные высказывания про российских военных и чиновников.

Первый зампред IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что все сервисы Meta могут быть заблокированы в России в ближайшее время:

«Мы, конечно, это без ответа не оставим. Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории РФ будут заблокированы», — сказал Сергей Боярский в эфире телеканала «Россия 24».



4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Tesla на автопилоте врезалась в дерево и сгорела. На водительском сиденье никого не оказалось
Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в пинг-понг
Илон Маск ответил на обвинение в шпионаже с использованием автомобилей Tesla
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

OnePlus подкинула подлянку своим пользователям
WhatsApp круто обновился. Любители голосовых будут в восторге
Мобильная связь подорожает через две недели. Что нужно знать?
Я купил MacBook Air на M1 после Intel. Разочарование, торг, принятие, восторг

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу