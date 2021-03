Ожидается, что Genshin Impact скоро выйдет на PlayStation 5 и получит ряд улучшений. Студия-разработчик miHoYo выпустила новый трейлер с анонсом PS5-версии. В твиттере PlayStation подтвердили, что в игре будут улучшены визуальные эффекты, добавят быструю загрузку и поддержку контроллера DualSense.Genshin Impact вышла в сентябре 2020 года и очень быстро набрала популярность. Действие игры разворачивается в фантастическом мире Тейват, а её визуальный стиль напоминает The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В проекте предусматривается более 30 игровых персонажей, которых можно собрать в ходе игрового процесса.Студия miHoYo не раскрыла точную дату выхода Genshin Impact на PS5. Скорее всего, она выйдет в конце лета или до конца этого года. Напомним, версия для Nintendo Switch все еще находится в разработке, но разработчики нечасто об этом вспоминают.Сейчас поиграть в Genshin Impact на PlayStation 5 можно в режиме обратной совместимости. Игра также доступна на ПК с Windows, PS4, Android и iOS.