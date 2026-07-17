Геймер превратил старые SSD в картриджи для Steam. Получилось необычно

Пока контора Sony отменяет диски для консолей, пользователь Reddit под ником Jibril-sama собрал необычную систему хранения игр Steam. Он купил десять бывших в употреблении 2,5-дюймовых SATA SSD по 128 ГБ примерно по 7 евро за штуку, а затем превратил каждый накопитель в отдельный картридж с установленной игрой.Для этого он разработал дизайн картриджей для SSD в виде корпусов, распечатал их на 3D-принтере, и добавил индивидуальные наклейки с названиями игр. Проект работает на Linux. При подключении SSD к обычной SATA-док-станции система автоматически распознает накопитель, после чего специальный скрипт открывает страницу игры в Steam или сразу запускает ее. При этом сама игра хранится непосредственно на этом SSD, поэтому основной накопитель компьютера не занимает место.Автор проекта отмечает, что такой подход лучше подходит для старых игр, которые не требуют постоянных обновлений. Если обновление все же понадобится, Steam сможет установить его прямо на подключенный SSD. Кроме того, энтузиаст уже выложил в открытый доступ файлы для 3D-печати корпусов и весь необходимый код, чтобы любой желающий мог повторить эту необычную идею.