Геймер случайно купил виртуальную шляпу за 13 млн рублей. От его реакции становится больно

Александр


Игроблогер IShowSpeed случайно приобрёл в игре Roblox виртуальный предмет за огромную сумму. Он провёл эксперимент, о котором пожалел через несколько секунд, когда осознал, что произошло.

IShowSpeed вёл игровой стрим по игре Roblox, и кто-то из зрителей прислал ссылку на безумно дорогой аксессуар — редкую синюю шляпу с полями стоимостью 14 миллионов робаксов. В пересчёте на реальные деньги это 170 тысяч долларов или 13 миллионов рублей. Блогер перешёл по ссылке, увидел цену и по приколу нажал кнопку «Купить», наивно полагая, что далее потребуется подтвердить платёж и на этом шаге можно будет остановиться. Но ни игра, ни платёжная система не стали требовать верификацию, поэтому деньги сразу были списаны с карты блогера.

Реакция IShowSpeed на покупку бесценна. Сначала он будто бы делает вид, что не верит, что покупка совершена, а затем постепенно меняется в лице и несколько раз орёт «Нееет!!!», хватаясь за голову. Теперь ему нужно думать о том, как вернуть деньги, или смириться с одной из самых бессмысленных покупок за всю историю гейминга.

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