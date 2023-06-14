Геймер вспомнил о старом инвентаре в Counter-Strike и... заработал на нём состояние

Александр


Пользователь твиттера с ником TDM_Heyzeus рассказал о своём знакомом, который очень удачно вспомнил, что в его аккаунте Counter-Strike: Global Offensive сохранено несколько старых и редких предметов. Он не заходил в игру почти десять лет и всё это время даже не представлял, какую ценность представляет собой его цифровое богатство.

TDM_Heyzeus помог знакомому продать виртуальные предметы и говорит, что тот даже приблизительно не знал, сколько они стоят. Самыми дорогими были редкие голографические наклейки iBUYPOWER и Titan за 65 тысяч долларов. В общей сложности на продаже удалось выручить почти 447 тысяч долларов США (более 37,5 миллионов рублей по текущему курсу).



Геймер мог бы не вспомнить об этих скинах и вообще позабыть про игру, и тогда цифровой контент лежал бы мёртвым грузом. Наверняка существует немало людей, которые владеют цифровым контентом стоимостью в сотни тысячи и миллионы долларов и даже не знают об этом.
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Источник:
Чемпионат
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Комментарии

+559
franzisonfire
Эххх дааа играл я в Shroud if the Avatar от создателя Ultima Online, великого человек Ричарда Герриота, в свое время не продал там все имущество а можно было хорошо заработать)
2 часа назад в 21:18
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