Геймер вспомнил о старом инвентаре в Counter-Strike и... заработал на нём состояние

Пользователь твиттера с ником TDM_Heyzeus рассказал о своём знакомом, который очень удачно вспомнил, что в его аккаунте Counter-Strike: Global Offensive сохранено несколько старых и редких предметов. Он не заходил в игру почти десять лет и всё это время даже не представлял, какую ценность представляет собой его цифровое богатство.TDM_Heyzeus помог знакомому продать виртуальные предметы и говорит, что тот даже приблизительно не знал, сколько они стоят. Самыми дорогими были редкие голографические наклейки iBUYPOWER и Titan за 65 тысяч долларов. В общей сложности на продаже удалось выручить почти 447 тысяч долларов США (более 37,5 миллионов рублей по текущему курсу).Геймер мог бы не вспомнить об этих скинах и вообще позабыть про игру, и тогда цифровой контент лежал бы мёртвым грузом. Наверняка существует немало людей, которые владеют цифровым контентом стоимостью в сотни тысячи и миллионы долларов и даже не знают об этом.