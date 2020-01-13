Во время игровой сессии у подростка в Великобритании начался приступ. Его напарница по команде из Техаса была обеспокоена тем, что он внезапно перестал отвечать. Геймерша позвонила в местную английскую полицию, чтобы оказать помощь своему напарнику.
Эйдану Джексону 17 лет, он живет в городе Виднес. Как сообщает газета «Liverpool Echo», 2 января он играл онлайн вместе с Диа Латора, когда ему стало плохо. Несколько минут спустя она услышала, как у Джексона случился приступ. Диа пыталась поговорить с напарником, но не получала ответа.
«Когда он не ответил, я сразу начала искать номер службы экстренной помощи ЕС», — рассказала Латора. Она не смогла найти номер неотложки и вместо этого обратилась в местную полицию, те в свою очередь направили сотрудников службы экстренной помощи по названному адресу.
Во время инцидента родителя Джексона находились внизу, не подозревая, что у их сына случился приступ. Подросток был доставлен в местную больницу, а его состояние было стабилизировано. Вернувшись домой, Джексон и его родители поблагодарили Диа Латора за оказанную помощь.
Эйдану Джексону 17 лет, он живет в городе Виднес. Как сообщает газета «Liverpool Echo», 2 января он играл онлайн вместе с Диа Латора, когда ему стало плохо. Несколько минут спустя она услышала, как у Джексона случился приступ. Диа пыталась поговорить с напарником, но не получала ответа.
«Когда он не ответил, я сразу начала искать номер службы экстренной помощи ЕС», — рассказала Латора. Она не смогла найти номер неотложки и вместо этого обратилась в местную полицию, те в свою очередь направили сотрудников службы экстренной помощи по названному адресу.
Во время инцидента родителя Джексона находились внизу, не подозревая, что у их сына случился приступ. Подросток был доставлен в местную больницу, а его состояние было стабилизировано. Вернувшись домой, Джексон и его родители поблагодарили Диа Латора за оказанную помощь.
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Удивительно, но не только нерусские могут негативно говорить о русских, я открою тебе большой секрет) я житель России, я русский человек, но абсолютно не согласный с негласной национальной идеей, что мы тут все лучшие люди на земле, а воооон у них на западе, да в Пиндоссии, да они там все некрасивые, жирные, фаст-фудом питаются 24/7, а ещё мы в рай попадём. У первых комментаторов явно прослеживается склонность к подобным суждениям, поэтому я и напоминаю) и да, я очень определен со своим полом и я абсолютно не бомбанул) я живу с окружающими, кто так считает много лет, поэтому мне просто забавно напомнить об этой идее и смотреть, как от нее будут отнекиваться и переводить все на украинцев, белорусов, 23-ю комнатновойсковую дивизию информационного 3 батальона НАТО по адресу: США, Вашингтон, ул. Алена Даллеса, дом 14, корпус 88, ну или кто там ещё обычно у русских виноват)
(У нього був ще тік)
На гору виліз, плаче,
В груди себе б’є:
– Занапастили ми життя своє!
Дали себе ми обдурити,
Неначе нерозумні діти!
У вуха нам напхали всяку муть,
І ось тепер нас продають…
І так він жалісно волав,
Аж душу нам усім порвав!
Неначе він один розумний,
А ми всі дебіли.
Тоді ми камінцями
Трошечки його побили.
Так, знаєте, одумався,
І тік пройшов (спасибі нашим активістам)
І погляд став прозорий, променистий.
Співа: «Всьо будєт харашо!»,
Коротше, став нормальним єврооптимістом.
Один нервный человек
(У него был еще тик)
На гору вылез, плачет,
В грудь себя бьет:
-Загубили мы жизнь свою!
Дали мы себя обмануть,
Будто неразумные дети!
В уши нам напихали всякую муть,
И вот теперь нас продают...
И так он жалостно стонал,
Аж душу нам всем порвал!
Будто он один умный,
А мы все дебилы.
Тогда мы камешками
Немножко его побили.
И, знаете, одумался,
И тик прошел (спасибо нашим активистам)
И взгляд стал осмысленный, лучистый.
Поет: "Все будет харашо!""
Короче, стал нормальным еврооптимистом.
Столько воды налил оправдываясь🤪
Шовини́зм (фр. chauvinisme) — идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования «права» на дискриминацию, эксплуатацию и угнетение других народов.
Согласно всем известному сайту, в словарь Даля не полез, ладно уж
Я разве проповедую национальное превосходство?) Я наоборот высказываю мнение, что подобное мнение присутствует во многих моих согражданах, а оно мне чуждо.
Снова между строк читаем?)
А то сложилось чувство, что находишься среди мразей, которые только и могут, что злословить, вместо того, чтоб порадоваться за людей. Наверное просто завидноо, что где-то там, за сранным бугром добрых и адекватных людей гораздо больше, чем им бы хотелось.