Во время игровой сессии у подростка в Великобритании начался приступ. Его напарница по команде из Техаса была обеспокоена тем, что он внезапно перестал отвечать. Геймерша позвонила в местную английскую полицию, чтобы оказать помощь своему напарнику.Эйдану Джексону 17 лет, он живет в городе Виднес. Как сообщает газета «Liverpool Echo», 2 января он играл онлайн вместе с Диа Латора, когда ему стало плохо. Несколько минут спустя она услышала, как у Джексона случился приступ. Диа пыталась поговорить с напарником, но не получала ответа.«Когда он не ответил, я сразу начала искать номер службы экстренной помощи ЕС», — рассказала Латора. Она не смогла найти номер неотложки и вместо этого обратилась в местную полицию, те в свою очередь направили сотрудников службы экстренной помощи по названному адресу.Во время инцидента родителя Джексона находились внизу, не подозревая, что у их сына случился приступ. Подросток был доставлен в местную больницу, а его состояние было стабилизировано. Вернувшись домой, Джексон и его родители поблагодарили Диа Латора за оказанную помощь.