Геймеры научились наживаться на игровой валюте в PUBG





Baza рассказала о баге, который возник у одной из российских площадок, торгующих цифровым контентом. При покупке ваучера на 60 единиц валюты UC для игры PUBG на счёт зачисляется 325 единиц.



Ваучер стоит 89 рублей, при этом игрок получает валюты столько, как если бы он потратил почти 450 рублей. С чем связан этот баг, неизвестно, но можно предположить, что у магазина закончились ваучеры с небольшим номиналом, и он отдаёт более дорогие ваучеры за те же деньги. Также есть вероятность, что это маркетинговая уловка для популяризации магазина.



Баг пока не прикрыт, но геймеры покупают странные ваучеры с опасением. Они боятся, что магазин доначислит недостающую сумму позже или разработчики игры аннулируют проданную валюту и заблокируют аккаунты, замеченные в её покупке.



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