Геймеры разыграли хитрейшую схему, чтобы украсть видеокарту у маркетплейса

Полиция Перми рассказала о двух геймерах, которые придумали очень хитрую и сложную схему воровства. Матвею и Владимиру захотелось приобрести видеокарту Nvidia, но необходимых денег не было, тогда они решили: один из них устроится на работу в пункт выдачи товаров популярного маркетплейса, а другой заберёт товар без оплаты.
Когда недостача обнаружилась, маркетплейс не стал досконально разбираться в ситуации, а просто списал стоимость видеокарты (143 тысячи рублей) с владельца ПВЗ, в котором работал Матвей.
Сначала у парней было всё хорошо, но потом их схема дала сбой в неожиданном месте. Они налево и направо хвастались, что «кинули» маркетплейс, и кто-то решил рассказать об этом владельцу ПВЗ. Обманутый бизнесмен написал заявление в полицию, и теперь ребят ищут по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.