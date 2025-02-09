Геймеры разыграли хитрейшую схему, чтобы украсть видеокарту у маркетплейса





Полиция Перми рассказала о двух геймерах, которые придумали очень хитрую и сложную схему воровства. Матвею и Владимиру захотелось приобрести видеокарту Nvidia, но необходимых денег не было, тогда они решили: один из них устроится на работу в пункт выдачи товаров популярного маркетплейса, а другой заберёт товар без оплаты. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Парни живут в Санкт-Петербурге, но предпочли не «светиться» в родном городе. Они уехали в Пермь и сняли там квартиру. Владимир сразу устроился работать в ПВЗ, а Матвей оформил доставку видеокарты с оплатой при получении. Через несколько дней он пришёл к Владимиру забирать товар, причём они сделали вид, будто не знают друг друга. Матвей зашёл в гримёрку, чтобы проверить видеокарту, вынул её и спрятал в свою сумку, а в коробку напихал всякого мусора примерно того же веса. Затем он вернулся к стойке выдачи и заявил Матвею, что хочет вернуть товар. Тот оформил отказ, деньги не стали списываться с карты. На следующий день Матвей уволился, ребята отметили приобретение и вернулись в родной город, где стали наслаждаться компьютерными играми.Когда недостача обнаружилась, маркетплейс не стал досконально разбираться в ситуации, а просто списал стоимость видеокарты (143 тысячи рублей) с владельца ПВЗ, в котором работал Матвей.Сначала у парней было всё хорошо, но потом их схема дала сбой в неожиданном месте. Они налево и направо хвастались, что «кинули» маркетплейс, и кто-то решил рассказать об этом владельцу ПВЗ. Обманутый бизнесмен написал заявление в полицию, и теперь ребят ищут по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.