Геймеры в РФ перестали покупать консоли — нашелся вариант дешевле и удобнее

Российские геймеры постепенно уходят от покупки новых консолей, заменяя эту практику арендой. Об этом пишут в «Коммерсанте».Согласно источнику, статистикой своей работы поделились сервисы, которые предлагают брать игровые консоли напрокат. Они говорят, что в течение 2022 года спрос на такие услуги резко взлетел как в магазинах, так и на площадках бесплатных объявлений.Например, количество поисковых запросов аренды игровых консолей на «Авито» в прошлом году выросло на 43%, а число предложений таких услуг — на 73%. Сервис «Арентер», который сдает технику в прокат через салоны «Связного» и МТС, фиксирует четырехкратное увеличение спроса на прокат консолей и 2,5-кратный рост на аренду электроники в целом. Эти данные собирались с января 2022 по январь 2023 года.Любопытно, что сервис проката Pauri заметил повышенный спрос на VR-девайсы и называет их самой востребованной категорией товаров: с сентября 2022 года об устройствах дополненной реальности спрашивали на 27% чаще.Источник отмечает, что главным стимулом переходить с покупки консолей на их аренду для геймеров стали санкции и уход производителей приставок из России. Поставки существенно сократились, цены на устройства выросли, и теперь брать их в прокат стало банально выгоднее, чем покупать.Кроме того, сервисы по прокату консолей зачастую берут на себя создание, настройку и пополнение зарубежных игровых аккаунтов, что избавляет пользователей от еще одной головной боли. При этом авторы объявлений о сдаче девайсов в аренду на «Авито» тоже зачастую предоставляют с ними либо игры на дисках, либо загруженные в память тайтлы, либо уже оплаченную подписку.К слову, в течение 2022 года в России в целом сократился рынок новых устройств. Торговые сети и ритейлеры один за другим объявляли о продажах подержанной и ремонтированной техники, тогда как ранее они продавали исключительно новые девайсы.