ГИБДД наконец разрешит ездить без бумажных прав и документов на машину

Олег

Гибдд


Госавтоинспекция работает над тем, чтобы разрешить водителям в России ездить без бумажных документов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

О таких нововведениях законодатели говорят уже довольно давно. На текущий момент россияне могут не брать с собой бумажный полис ОСАГО при наличии электронного, а также предъявлять водительское удостоверение и СТС в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Однако последние два документа требуется иметь при себе в бумажном виде, что фактически обесценивает инициативу.

Госуслуги

Согласно источнику, скоро всё изменится. Глава ГИБДД Михаил Черников поделился, что ведомство ведет «работу по согласованию» постановления, которое разрешит водителям предъявлять права и СТС только в электронном виде — то есть, электронные документы будут приравнены к физическим. Точных сроков чиновник не назвал.

«После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде», — Черников. 

Ранее депутаты одной из фракций подготовили для рассмотрения в Госдуме законопроект, который может отметить штрафы и эвакуацию ТС, если водитель забыл дома СТС, права и ОСАГО. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

s_medik
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s_medik
В магазинах при покупке алкоголя интересно это будет работать🤔
Сегодня в 09:16
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