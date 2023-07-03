ГИБДД наконец разрешит ездить без бумажных прав и документов на машину

Госавтоинспекция работает над тем, чтобы разрешить водителям в России ездить без бумажных документов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
О таких нововведениях законодатели говорят уже довольно давно. На текущий момент россияне могут не брать с собой бумажный полис ОСАГО при наличии электронного, а также предъявлять водительское удостоверение и СТС в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Однако последние два документа требуется иметь при себе в бумажном виде, что фактически обесценивает инициативу.
Согласно источнику, скоро всё изменится. Глава ГИБДД Михаил Черников поделился, что ведомство ведет «работу по согласованию» постановления, которое разрешит водителям предъявлять права и СТС только в электронном виде — то есть, электронные документы будут приравнены к физическим. Точных сроков чиновник не назвал.
«После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде», — Черников.
Ранее депутаты одной из фракций подготовили для рассмотрения в Госдуме законопроект, который может отметить штрафы и эвакуацию ТС, если водитель забыл дома СТС, права и ОСАГО.