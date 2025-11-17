Гид по Фандом Фест ВКонтакте: впервые на фестивале EVERGLOW, The Last Live, Юрий Колокольников, «Земский собор» и «Возвращение в Сайлент Хилл»





На главной сцене выступят артисты из Китая и Южной Кореи. В лектории обсудят видеоигры, мангу, новеллы и кинопремьеры. В зоне VK Play гости протестируют Honkai: Star Rail, в зоне «Экспо» — Mobile Legends: Bang Bang. На фестивале состоится презентация новой приключенческой экшен-игры «Земский собор». Подробную информацию обо всех активностях и участниках фестиваля можно найти в официальном сообществе. Билеты доступны на сайте события.

Главная сцена

Лекторий

Экспо

Аллея авторов

Зона автограф-сессий

Аллея косплееров

Гик-маркет

Фестиваль пройдёт 22 и 23 ноября на площадке Main Stage в Москве. Ключевые выступления состоятся на главной сцене, в лектории, зонах «Экспо» и автограф-сессий. Встретиться с художниками и иллюстраторами зрители смогут на «Аллее авторов», с косплеерами — на «Аллее косплееров». На «Гик-маркете» будут представлены магазины с мерчем по разным вселенным и другие фандомные аксессуары.Ведущими главной сцены станут рэпер BIG RUSSIAN BOSS, блогер Дима Масленников, музыкант Никита Сударь и стример BIGRUSSIANMUM.На фестивале свои треки исполнят группа DKB из Южной Кореи, бойз-бэнд из Казахстана NOMADS, музыканты и блогеры WEIYI и Син Кайчжэн из Китая. На главной сцене зрители увидят выступления «Импровизаторов» и гейм-дизайнера, преподавателя ВШЭ Александра Бреганова.В конкурсе косплееров участники представят образы персонажей из разных вселенных. Здесь же состоится K-pop Cover Dance Champ. Жюри выберут победителей в каждый из двух дней. Они разделят общий призовой фонд в 1,1 миллиона рублей.Актёры Юрий Колокольников и Фёдор Федотов презентуют приключенческий экшен «Левша». «НМГ Кинопрокат», студии Vodorod и Art Pictures представят фильм «Буратино». Сценарист Андрей Золотарёв, актёры Виталия Корниенко и Степан Белозёров покажут эксклюзивные материалы и ответят на вопросы зрителей. «Централ Партнершип» проведёт презентацию фильма «Волчок» с участием актёров Евгения Ткачука, Даниила Воробьёва и Марка-Малика Мурашкина.На паблик-токе издательской группы «Альпина» про тру-крайм поговорят писательница и правозащитница Ева Меркачёва, психиатр Василий Бейнарович (Фауст) и автор книги «Тру-крайм свидания» Камилла Магамедова. Модератором встречи станет блогер, инфлюенс-менеджер издательской группы Ангелина Картунова.На встрече от издательства «Азбука» блогер Энтони Юлай обсудит с экспертами продолжения бестселлеров и самые ожидаемые книжные новинки 2026 года.Издательство BUBBLE организует паблик-ток про создание комиксов, а редакция МИФ.Проза проведёт презентацию продолжения тёмного фэнтези Риты Хоффман «Красное бедствие».Во второй день на главной сцене выступят балладный рок-исполнитель Дима Пермяков и группы из Южной Кореи: The Last Live и хедлайнеры фестиваля EVERGLOW.На паблик-токе от издательства Like Book гости встретятся с одним из самых популярных авторов российского young adult Асей Лавринович.Редакция Mainstream.Geeks издательства АСТ проведёт встречу с Blue Canna, художницей манхвы «Берегись этой чертовки!». Редакция МИФ.Проза презентует новый проект писательницы Арины Цимеринг «Как поймать монстра. Круг третий. Книга 1» — новую часть популярной трилогии.Редакция подкастов и аудиокниг VK Музыки и издательство О2 представят новый медиапроект «Точка зрения Всеведущего читателя».Впервые на фестивале выступит студия дубляжа «Студийная Банда». Её актёры озвучили персонажей популярных аниме «Атака титанов», «Клинок, рассекающий демонов», «Дандандан», «Мальчик и птица».VK Видео и продакшен Stereotactic представят документальный сериал о российских комиксах «Бдыщ: сериал о комиксах в России».На главной сцене пройдёт встреча с актёрами экранизации бестселлера Анны Джейн «Твоё сердце будет разбито». Вероника Журавлёва, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Иван Трушин и Александра Тихонова ответят на вопросы и эксклюзивно для посетителей Фандом Феста ВКонтакте представят фрагмент из будущей кинопремьеры. На главной сцене выступят создатели и актёры третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы».Marshmallow Books проведут паблик-ток с книжными блогерами. Ирина Скугарь, Лиза Варвара Аранова, Людмила Личи и Мария Маркова обсудят сюжеты школьной классики и перепишут аннотации к книгам так, чтобы их захотелось читать в 2025 году. Модератором встречи станет блогер, инфлюенс-менеджер издательской группы «Альпина» Ангелина Картунова.В зоне лектория приветствовать гостей будут актёр Влад Токарев и комик Катя Вяликова.Разработчик триллер-игры АСПИС от Dream Wire Даниил Пономарёв, операционный директор студии Far Far Games Игорь Илюхин и Saikono — автор визуальной новеллы в жанре ужасов «Зайчик» (Tiny Bunny) — обсудят тренд на славянский сеттинг в видеоиграх.Студия Cyberia Nova презентует новую приключенческую экшен-игру «Земский собор». В ней игроки погружаются в закулисные интриги 1613 года через историю казака Кирши. На дискуссии «История vs геймдев — когда историзм мешает геймплею» обсудят баланс между достоверностью и динамичным игровым сюжетом. Участники паблик-тока — креативный директор студии Cyberia Nova Сергей Русских и креативный директор журнала «Навигатор игрового мира» Александр Артёмов.Редакция TRENDBOOKS представит новый проект вселенной Анны Джейн. Спикеры расскажут про экранизацию одноимённого романа писательницы «Твоё сердце будет разбито».«ВОЛЬГА» проведёт две презентации. Про хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» расскажет актёр театра, кино и дубляжа Ислам Ганджаев, а про полнометражный фильм «Смешарики» — писатель и сценарист Сергей Лукьяненко.Издательство BUBBLE проведёт мастер-класс с иллюстратором Валентином Поткиным на тему «Мультистиль: рисуем героя в разных мирах». Издательство О2 проведёт презентацию продолжения новеллы «Я стал отбросом графской семьи. Том 3». Редакция NoSugar Books презентует фэнтези-роман «На острие клинка».На дискуссии о культурном феномене игр обсудят литературу, где видеоигры рассматриваются как часть современного искусства. Спикеры — представители издательства БОМБОРА, Игромании и другие.Тренды, формирующие жанр MMORPG, обсудят продюсер Astrum Entertainment Геннадий Колшанский, руководитель VK Play Media Александр Егоров, ведущий менеджер проектов «Фогейм» Давид Акопян, менеджер проекта VK Видео Live Андрей Фролов и стример Антон Rubendahouse Бобровников.Впервые на Фандом Фесте ВКонтакте представят одну из самых популярных мобильных MOBA-игр Mobile Legends: Bang Bang. На площадке лектория стримеры Титамин и TrexteriNO сыграют в неё в режиме один на один.Платформа «Фогейм» проведёт встречу на тему «В чём феномен видеоигр с азиатским вайбом?». На паблик-токе от редакции ОГИЗ (АСТ нонфикшн) поговорят про европейские мотивы в современной японской культуре и трансформацию архетипа героя сёнэна. Спикеры рассмотрят явления на примерах хитов «Ван-Пис», «Наруто», «Атака титанов», «Дороро» и «Человек-бензопила».На фестивале пройдёт презентация картины «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Представят фильм их официальные голоса в России. Гости Фандом Феста ВКонтакте первыми в стране посмотрят аниме «Стометровка». Представит картину Дмитрий Чеботарёв, который озвучил одного из персонажей.В лектории состоится паблик-ток о семейных блокбастерах «Чебурашка 2» и «Морозко». Создатели фильма «Чёрный шёлк» (продолжения детективного экшена «Красный шёлк») расскажут, как снять масштабное кино.Издательство О2 презентует продолжение популярной манхвы «Белая кровь. Том 2». Гостей ждёт видеообращение от автора Лим Лины.В лектории обсудят культурный экспорт на примере Японии и Южной Кореи и перспективы российских проектов на международной арене. Про особенности геймдев-обучения в России расскажет менеджер образовательных проектов VK Education Алексей Дроконов.В пространстве гости смогут сфотографироваться в антураже любимых вселенных, поиграть, познакомиться с новыми проектами и приобрести мерч от издательств по разным книгам.Посетители сыграют в Mobile Legends: Bang Bang на новом флагманском смартфоне OnePlus 15 и получат возможность выиграть мерч от OnePLus и MLBB. На фестиваль возвращается Honkai: Star Rail. В зоне VK Play гости смогут попробовать новую версию игры 3.7 «Стать вчерашним завтра». В пространстве их встретит новый персонаж Honkai: Star Rail — Кирена.В зоне «Экспо» будут представлены корнеры экшен-игры «Земский собор», аниме «Стометровка», сериала «Вампиры средней полосы» от START, издательств БОМБОРА и О2. Гости MMT Motorsports смогут поучаствовать в VR-заездах и проверить свои навыки вождения на специальном тренажёре. В пространстве обновленного приложения для чтения «Живые страницы» появятся новые обложки книг русской классической и современной литературы в манхва-стиле. Гости фестиваля смогут поучаствовать в квизе, получить эксклюзивный подарок и увидеть литературных героев в новых образах на дефиле.VK Видео проведут танцевальный мини-батл, а в зоне VK Знакомств можно будет найти пару, разместив на доске знакомств фотографию и QR-код на свою анкету в сервисе.Здесь гости смогут пообщаться с авторами, художниками, иллюстраторами и купить мерч по любимым фандомам. Среди участников: Saikono, нитроем, ALES, ruaidhri, FairyApple, MW, Магония, Кошаса, by nimph, Манульная, панкейки, Babayka Lesnaya, а что в корзинке? , NETAPAI, RACCUN и Лин, XINSHI, neesawahh и антейку.Хедлайнерами зоны станут k-pop-группы EVERGLOW и DKB. С фанатами встретятся бойз-бэнды NOMADS и The Last Live, певцы Син Кайчжэн и WEIYI. Гости смогут взять автографы у художницы манхвы «Берегись этой чертовки!» Blue Canna, блогера Энтони Юлая (от издательства «Азбука») и участников «Студийной Банды»: Анастасии Портной, Анны Мосоловой и Александра Скиданова.С посетителями пообщаются Юрий Колокольников и Фёдор Федотов, сыгравшие в фильме «Левша», Дмитрий Чеботарёв, озвучивший главного героя в аниме «Стометровка», актёры и создатели картин «Волчок» и «Твоё сердце будет разбито», художники и редакция издательства BUBBLE.В этой зоне у каждого косплеера будет свой корнер, где гости смогут встретиться с артистами, сфотографироваться с любимыми персонажами и купить мерч. На «Аллее косплееров» можно пообщаться с GraysonFin, SABRINA & VERO, Mari Evans, невильмор, Kotin cosplay и iChios.Здесь гости смогут приобрести оригинальные фигурки, мерч по любимым вселенным, книги, комиксы, фандомные аксессуары. На площадке будут представлены магазин конструкторов и коллекционных игрушек «Мир Кубиков», бренд одежды Befree, официальный дистрибьютор культовых брендов РОСМЭН, аниме-магазин XL Media, k-pop-шоп TalSarang, магазин клавиатур GEEKSIDE, Honkai: Star Rail, «Студийная Банда», издательства BUBBLE и МИФ, издательские группы «Эксмо-АСТ» и «Альпина».