Гид по покупке смартфонов на «Авито»: как выбрать хороший девайс и не попасть на мошенника





Вторичный рынок всегда был спасением для тех, кто любит максимально экономить на покупках или просто не имеет достаточно средств для приобретения девайса в магазине. В последнее время тот же «Авито» вышел за рамки покупки-продажи с рук: на площадке часто можно увидеть предпринимателей с новой техникой или даже некое подобие маркетплейса. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

1. Как искать

Локация. Можно выбрать населенный пункт, агломерацию (область, край), либо задать радиус на карте. Я чаще всего пользуюсь последним: радиус позволяет захватить сразу несколько городов неподалеку и не упустить небольшие поселки, где тоже иногда появляется что-то полезное.

Можно выбрать населенный пункт, агломерацию (область, край), либо задать радиус на карте. Я чаще всего пользуюсь последним: радиус позволяет захватить сразу несколько городов неподалеку и не упустить небольшие поселки, где тоже иногда появляется что-то полезное. Цена. Поставьте нижнюю планку, чтобы исключить из выдачи неисправные устройства и «приманки». Если вы примерно понимаете рыночную стоимость нужного аппарата, можно также выставить потолок для отсеивания оверпрайса.

Спецификации. Выставить модель и бренд можно, однако выбирать объем памяти, цвет и прочие мелкие характеристики я бы не советовал. Люди нередко либо ленятся всё это выставлять в своих объявлениях, либо выбирают неправильно. В результате вы можете пропустить вкусный вариант.

Выставить модель и бренд можно, однако выбирать объем памяти, цвет и прочие мелкие характеристики я бы не советовал. Люди нередко либо ленятся всё это выставлять в своих объявлениях, либо выбирают неправильно. В результате вы можете пропустить вкусный вариант. Состояние. Если вас интересует строго подержанный гаджет, то сразу выставьте вариант «Б/у», чтобы отсечь миллиарды магазинов. С той же целью можно выставить категорию «Частные», однако в этом случае вы отсеете ломбарды и скупки.

Если вас интересует строго подержанный гаджет, то сразу выставьте вариант «Б/у», чтобы отсечь миллиарды магазинов. С той же целью можно выставить категорию «Частные», однако в этом случае вы отсеете ломбарды и скупки. Доставка. Если вы хотите найти устройство с доставкой, выберите эту галочку. О доставке мы еще поговорим ниже.

2. На что смотреть

Болячки. Перед началом поисков я рекомендую загуглить, какие распространенные проблемы встречались у желаемого вами устройства. Загляните в профильную тему 4pda. Например, если модель болела быстрой деградацией аккумулятора, то с учетом этого вы будете искать девайсы помоложе; узнав, что какой-то компонент является слабым местом модели, вы будете просить продавца продемонстрировать его работоспособность в первую очередь. Ведь неисправный смартфон чаще всего попадает именно на вторичку.

Перед началом поисков я рекомендую загуглить, какие распространенные проблемы встречались у желаемого вами устройства. Загляните в профильную тему 4pda. Например, если модель болела быстрой деградацией аккумулятора, то с учетом этого вы будете искать девайсы помоложе; узнав, что какой-то компонент является слабым местом модели, вы будете просить продавца продемонстрировать его работоспособность в первую очередь. Ведь неисправный смартфон чаще всего попадает именно на вторичку. Фото. Тщательно рассматривайте фотографии в объявлении, можно даже сделать это несколько раз. Тогда вы обратите внимание на нюансы, которые не бросаются в глаза при беглом просмотре. Любые повреждения, следы эксплуатации или мелкие недостатки (вроде битого пикселя) — это повод либо поторговаться, либо отказаться от покупки и не тратить свое время на осмотр. Если фотографии в объявлении низкого качества, не стесняйтесь в сообщениях попросить более четкие, крупные или детализированные; если продавец отреагирует на такие просьбы раздраженно, возможно, он что-то скрывает.

Тщательно рассматривайте фотографии в объявлении, можно даже сделать это несколько раз. Тогда вы обратите внимание на нюансы, которые не бросаются в глаза при беглом просмотре. Любые повреждения, следы эксплуатации или мелкие недостатки (вроде битого пикселя) — это повод либо поторговаться, либо отказаться от покупки и не тратить свое время на осмотр. Если фотографии в объявлении низкого качества, не стесняйтесь в сообщениях попросить более четкие, крупные или детализированные; если продавец отреагирует на такие просьбы раздраженно, возможно, он что-то скрывает. Описание. В последнее время на «Авито» появилась мода указывать в описании цену выше, чем в графе стоимости товара. Фразы вроде «цена за опт», «цена без зарядки» или «цена за наличку» нужно замечать: они помогут вам избежать неприятных сюрпризов при личной встрече или сделке. Некоторые хитрые продавцы также начали прятать в длинных бестолковых описаниях формулировку вроде «смартфон категории С» — обязательно выспросите, что это означает. А лучше не связывайтесь с такими умниками, чтобы они перестали скрывать дефекты и сообщали о них открыто.

3. Как отличить мошенника

Дистанционное мошенничество. Защититься от него очень просто: возьмите за правило никогда и ни при каких обстоятельствах не переводить оплату на карту незнакомцу. Даже если товар очень нравится, но продавец согласен на отправку только по предоплате, лучше пройдите мимо; может показаться, что вы теряете классный вариант, но это самообман — потерять можно только то, что у вас уже есть в руках. Например, ваши деньги, отправленные мошеннику. Разумеется, бывают честные продавцы, работающие по предоплате, но вы ведь не хотите играть в рулетку, верно? Любые настойчивые сообщения о предоплате (полной либо частичной) и платном бронировании товара «чтобы дождался», решительно и бесповоротно идут в бан.

Защититься от него очень просто: возьмите за правило никогда и ни при каких обстоятельствах не переводить оплату на карту незнакомцу. Даже если товар очень нравится, но продавец согласен на отправку только по предоплате, лучше пройдите мимо; может показаться, что вы теряете классный вариант, но это самообман — потерять можно только то, что у вас уже есть в руках. Например, ваши деньги, отправленные мошеннику. Разумеется, бывают честные продавцы, работающие по предоплате, но вы ведь не хотите играть в рулетку, верно? Любые настойчивые сообщения о предоплате (полной либо частичной) и платном бронировании товара «чтобы дождался», решительно и бесповоротно идут в бан. Мошенничество с товаром. Здесь я имею в виду случай, когда продавец намеренно замалчивает дефект или даже старается хитростью его скрыть. Такого становится всё меньше, но пока встречается. Единственный способ не попасться — тщательно всё проверять, и при малейшем сомнении отказываться от покупки. Или берите с собой специалиста, которому доверяете.

4. Авито Доставка

И всё же возможность зацепить недорогой подержанный товар и сэкономить была и остается ключевой для большинства пользователей площадок объявлений. В этом тексте обозначим основные тезисы при покупке смартфона на «Авито»: как искать, куда смотреть, чего делать не стоит, и как распознать мошенника.Самый простой вариант — просто ввести в поисковую строку главной страницы модель нужного вам гаджета. Однако в современном мире важно уметь пользоваться фильтрами. Поэтому после ввода поискового запроса обязательно отсеките невалидные для вас варианты по ряду параметров:По понравившимся объявлениям можно звонить, однако я обычно пользуюсь встроенным чатом. Причина проста: переписку потом легко просмотреть и освежить информацию о товаре, тогда как голосовые звонки о нескольких похожих смартфонах подряд просто смешаются в голове в один большой гул.Факторов очень много, поскольку у каждого бренда и смартфона есть свои особенности. Выделю несколько самых универсальных:На «Авито» много перекупщиков подержанной техники, но не стоит их бояться: добросовестный перекуп может оказаться лучше, чем незадачливый частный продавец личного девайса. «Хорошего» перекупщика можно узнать по профилю: у него будет несколько десятков (или сотен) отзывов, высокий рейтинг и детальные описания девайсов.На современной вторичке любые мошеннические схемы сводятся к двум результатам: либо попытке получения предоплаты, либо продаже устройства со скрытым дефектом. Разберем оба кейса по очереди.Это неплохой способ дистанционной покупки, однако в последнее время довольно дорогой. Авито Доставка обеспечивает максимальную защиту и удобство для покупателя: деньги не поступят продавцу раньше времени, товар можно спокойно осмотреть и проверить в ПВЗ, а если что-то не устроит — оплаченные деньги возвращаются полностью.Обратной стороной является комиссия. Авито взимает деньги с обеих сторон сделки, что по факту является просто двойным сбором с покупателя, так как продавцы не хотят слышать ни о каких комиссиях за доставку. Вообще Авито Доставка для продавца несет в себе гораздо больше рисков и неудобств, чем для покупателя, так что не удивляйтесь, если продавец на неё не соглашается.О каких суммах идет речь? Авито удерживает с продавца 7% от стоимости товара, что фактически будет означать +7% к цене, которую вы видите в объявлении. Изредка продавцы соглашаются разделить комиссию пополам, но шансов мало. Стоимость доставки очень разнится и может составить как 99, так и 1999 рублей. Это зависит от службы доставки, стоимости товара, удаленности продавца от покупателя, а также от настроения Авито. В среднем по больнице будьте готовы переплатить около 10-15% от стоимости товара за Авито Доставку.Покупка подержанного устройства — это не страшно, если подходить к вопросу с осторожностью, внимательностью и холодной головой.