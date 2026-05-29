Гид по VK Fest в Казани: выступления FEDUK и Zivert, автограф-сессии с Клавой Кокой и «Импровизаторами», сцена на татарском языке и Сергей Безруков

Казанский государственный энергетический университет проведёт мастер-классы по робототехнике и электромонтажу, интерактивный квиз «Угадай электроприбор» и пригласит в фотобудку «Твоя будущая профессия»

Российские студенческие отряды организуют маркет профессий, лотерею с подарками, арт-терапию и мастер-классы по украшению вожатских галстуков, изготовлению брелоков из бисера и значков

Кадровый центр «Работа России» познакомит с востребованными профессиями через VR-тренажёры, сенсорные панели и AI-фотобудку. Пространство разделено на пять тематических зон: от профориентации до консультаций о вакансиях в Татарстане

Scratch DJ School научит основам диджеинга: гости смогут поскретчить на виниловом проигрывателе, поймать ритм в игре-челлендже и создать свой бит. Участники получат сертификаты на занятия

«Вектор» пригласит на симуляторы вождения, трассу с конусами для испытаний машинок на пульте управления, в челленджи и зону отдыха с PlayStation 5

Казанский национальный исследовательский технологический университет научит делать брелоки из эпоксидной смолы, украшения из полимерной глины, создавать шоперы и духи

Школа креативных индустрий Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина откроет пять творческих студий для гостей разного возраста. Гости смогут погрузиться в направления дизайна, VR, анимации, декоративно-прикладного искусства

Дом занимательной науки и техники предложит посетителям пройти квесты на «космической станции». Гости проверят свои силы, ловкость и логику, поучаствуют в научных экспериментах и смогут увидеть химическое шоу

На фестивале посетители смогут увидеть первый российский серийный электромобиль — «Атом». Здесь будут представлены реальные образцы техники нового поколения. Посетители смогут разрисовать электромобиль, сделать фотографии и узнать больше о технологиях, дизайне и возможностях Атома

Игропарк «Остров Сокровищ» откроет мини-сцену, где пройдут конкурсы, дискотеки и пенное шоу. В игровой зоне — гигантская рыбалка, кольцеброс, тропа равновесия, экспресс-татуировки и мастер-класс по браслетам

Приложение «Миры Ави» подготовит детский маршрут «Паспорт путешественника»: дети получат специальный паспорт, пройдут станции, соберут печати и получат мерч в подарок. В программе — музыкальная зарядка с маскотом Ави каждые 20 минут и логопедические классики

Дворец впечатлений развернёт пространство с зеркалами, костюмами и масками. В интерактивной зоне предложат угадывать необычные предметы на ощупь

MazaPark организует зону отдыха с PlayStation 5, аттракционами и аниматорами. Арт-команда проведёт аквагрим, нарисует экспресс-портреты, научит создавать значки и декорировать брелоки. Пройдёт шоу мыльных пузырей и турнир по мини-гольфу

Киберразвлекательная зона PRESS F предложит опробовать автосимуляторы и игровые консоли, сразиться в мини-турнирах 1×1 и большом состязании по Just Dance. Гости смогут пройти трассу Kazan Ring на автосимуляторах

На площадке мультфильма «Туган Батыр» научат работать с керамикой, валять из войлока, чеканить монеты. Пройдёт викторина, спектакль и флешмоб: все участники одновременно поднимут свои отчеканенные монеты

«Вау Квиз» проведёт пять тематических викторин с розыгрышами призов. Гости посоревнуются в квизах о музыке, кино и мультфильмах. Участвовать можно всей семьёй

«Музлото» пригласит спеть хиты артистов VK Fest в формате караоке, послушать сеты от диджеев и поиграть в «Верните мой 2008» с ностальгическими треками

MindGames представят более 50 настольных игр с игромастерами

«Крафтовые игры» приглашает гостей поиграть в крафтовые деревянные игры ручной работы

Сеть «Бани у Дани» откроет мобильную баню с запаренными вениками и банными травами. Гости познакомятся с работой пар-мастеров: увидят разные техники парения, работу с банными веерами, тибетскими чашами. Специалисты расскажут о свойствах банных трав и о том, какие веники применяются для разных видов парения

Семейный парк «Тики Вики» проверит меткость и ловкость участников на аттракционах с мягкими конусами, липучками и в гигантском футбольном дартсе

Телеканал ТНВ установит арт-объект в виде гигантской надувной собаки и запустит генератор мыльных пузырей

Журнал «Москвичка» представит стильную фотозону в виде автомобиля

Мэрия Казани проведёт для гостей традиционные игры и состязания Сабантуя: бег в мешках, поднятие гири, бег с коромыслом, бой подушками и бой горшков. Посетители познакомятся с народными промыслами и декоративно-прикладным искусством

Семейный фестиваль «Праздник родословной» научит расписывать пряники и работать со столярными инструментами. Генеалог расскажет, как составить родословную. Для семей пройдёт эстафета, танцевальные программы и детский Сабантуй

Студия творчества «Беседка» проведёт мастер-классы по шести направлениям рукоделия и флористики

Творческая мастерская Aromalage пригласит в аромабар с нотами ароматов в бокалах и сухоцветах. Каждый гость сможет создать свою парфюмерную воду

Творческая мастерская «Истоки» поможет изготовить украшения для сумок, картины-аффирмации, ловцов снов, расписные гипсовые объекты, ароматические саше для ванн и диффузоры для дома

Футбольный клуб «Рубин» организует надувную футбольную площадку и матчи в настольный кикер. В зоне «Рубина» припаркуют клубный автобус — он станет фотозоной для фанатов. Пройдут игры в панна-футбол

Парусное сообщество «Сила ветра» познакомит с профессией капитана: участники научатся вязать морские узлы, ориентироваться по карте и управлять экипажем в игре — аналоге морского боя

«Лига Героев» организует для гостей мини-полосу препятствий: участники проверят себя на рукоходах, покорят финальную рампу и получат памятные подарки

Экстрим-парк УРАМ установит рампу от чемпиона России по ВМХ и участника Олимпийских игр в Токио Ирека Ризаева. На ней пройдут зрелищные соревнования по ВМХ и самокату и показательные выступления. Ещё на площадке организуют танцевальные батлы, зону отдыха, квизы и музыкальное бинго

На полосе испытаний ГТО можно проверить физическую форму: выполнить прыжки в длину, наклоны, отжимания, подтягивания на высокой и низкой перекладине, упражнения на пресс

Ассоциация гольфа Республики Татарстан развернёт три зоны с мини-гольфом. Спортсмены проведут мастер-классы и раскроют секреты удара по мячу

Студия Paradigma познакомит с направлениями йоги, включая йогу для беременных и программы восстановления после родов, пригласит на тренировки на реформере и коврике

7 июня у Центра семьи «Казан» пройдёт VK Fest ― крупнейший open-air России. Гостей ждут выступления звёзд на двух музыкальных сценах, автограф-сессии с инфлюенсерами, встречи с экспертами в «VK Лектории» и семейные развлечения.Фестиваль откроется в 14:00 и завершится в 22:00. На территории развернутся музыкальные сцены, образовательное пространство «VK Лектория», тематические зоны для встреч с инфлюенсерами, семейного отдыха, спорта, игр и мастер-классов. Гостей ждёт много подарков и розыгрышей призов.Добраться до Центра семьи «Казан» можно на автобусах № 1, 6, 15, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 74, 75, 89, 117, на троллейбусе № 2 до остановки «Молодёжный центр» или «Энергетический университет». Ближайшая станция метро ― «Козья слобода».На главной сцене свои хиты исполнят FEDUK, Zivert, Клава Кока, Дора, Татьяна Куртукова, Ришат Тухватуллин, Дима Масленников и группа «Сироткин».Вторая музыкальная сцена будет посвящена локальной культуре. Программу на русском и татарском языках проведут двое ведущих. Для зрителей выступят: «Хижина Музыканта», Марат Яруллин, DJ Сулейман, Ilgiz & Malsi Music, Defne, Дышать и Beku. Выступления организованы при поддержке журналов «Идель — Идел».В зоне инфлюенсеров гости смогут взять автографы, сфотографироваться и пообщаться с Клавой Кокой, Димой Масленниковым, Viki Show, «Импровизаторами», Платоном Гороховым, Яном Топлес и Супер Стасом.«VK Лекторий» совместно с Техпросветом проведёт встречи проведёт встречи с актёром театра и кино Сергеем Безруковым, рэпером Витей АК-47, телеведущей Камилей Харисовой и медиапродюсером Евгенией Плотниковой. Блогеры Ян Топлес, Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик обсудят воспитание детей и семейные ценности в эпоху гаджетов, влияние телефонов и цифровизации.Серебряный призёр чемпионата России по прыжкам Дина Хуснутдинова, серебряный призёр КХЛ Ансель Галимов, двукратный чемпион России по футболу Роман Шаронов и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов обсудят тему «Почему Казань — спортивная столица?» Как формируется сегодняшний облик Татарстана, расскажут эксперты из сфер культуры, моды, гастрономии и туризма: общественный деятель, основатель ресторана La Casa Алия Метшина, основатель ресторанной сети Fine Group Аделя Зиганшина, директор комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, главный режиссёр Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Айдар Заббаров и основатель казанского бренда одежды и аксессуаров «Бюро Бану» Элара Шайхи.Стильную лаундж-зону для отдыха организует генеральный информационный партнер фестиваля «Новое радио».На фестивале представлены популярные рестораны, которые удивят гостей разнообразной кухней народов мира.MALABAR угостит посетителей блюдами индийской кухни. «Фермерский гриль» представит гостям свой фирменный плов: его приготовление — настоящее шоу от поваров. «Зашумел район» от рэпера Нурминского приглашает попробовать десяток вариаций шаурмы: на греческий манер, с люля-кебабом, в гавайском стиле или для вегетарианцев.EL GAZON предложит гостям изыски мексиканской кухни и специальный бургер в тортилье. Попробовать настоящие грузинские хинкали, питу с люля и ароматный шашлык можно у корнера «Грузинских историй». А за лучшим техасским брискетом из копчёной грудинки — к Brew Barrel.Ещё десятки вариантов татарских блюд, освежающих напитков и десертов — в гастрономической зоне фестиваля.В этом году VK Fest объединит четыре города России. После Казани фестиваль отправится в Санкт-Петербург (4–5 июля), Нижний Новгород (11 июля) и Москву (18–19 июля). Билеты доступны на сайте vkfest.ru.