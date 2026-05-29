Гид по VK Fest в Казани: выступления FEDUK и Zivert, автограф-сессии с Клавой Кокой и «Импровизаторами», сцена на татарском языке и Сергей Безруков

Александр



7 июня у Центра семьи «Казан» пройдёт VK Fest ― крупнейший open-air России. Гостей ждут выступления звёзд на двух музыкальных сценах, автограф-сессии с инфлюенсерами, встречи с экспертами в «VK Лектории» и семейные развлечения.

Фестиваль откроется в 14:00 и завершится в 22:00. На территории развернутся музыкальные сцены, образовательное пространство «VK Лектория», тематические зоны для встреч с инфлюенсерами, семейного отдыха, спорта, игр и мастер-классов. Гостей ждёт много подарков и розыгрышей призов.

Добраться до Центра семьи «Казан» можно на автобусах № 1, 6, 15, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 74, 75, 89, 117, на троллейбусе № 2 до остановки «Молодёжный центр» или «Энергетический университет». Ближайшая станция метро ― «Козья слобода».

Артисты и инфлюенсеры: музыкальный лайнап на двух языках и автограф-сессии

На главной сцене свои хиты исполнят FEDUK, Zivert, Клава Кока, Дора, Татьяна Куртукова, Ришат Тухватуллин, Дима Масленников и группа «Сироткин».

Вторая музыкальная сцена будет посвящена локальной культуре. Программу на русском и татарском языках проведут двое ведущих. Для зрителей выступят: «Хижина Музыканта», Марат Яруллин, DJ Сулейман, Ilgiz & Malsi Music, Defne, Дышать и Beku. Выступления организованы при поддержке журналов «Идель — Идел».

В зоне инфлюенсеров гости смогут взять автографы, сфотографироваться и пообщаться с Клавой Кокой, Димой Масленниковым, Viki Show, «Импровизаторами», Платоном Гороховым, Яном Топлес и Супер Стасом.

«VK Лекторий» совместно с Техпросветом проведёт встречи проведёт встречи с актёром театра и кино Сергеем Безруковым, рэпером Витей АК-47, телеведущей Камилей Харисовой и медиапродюсером Евгенией Плотниковой. Блогеры Ян Топлес, Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик обсудят воспитание детей и семейные ценности в эпоху гаджетов, влияние телефонов и цифровизации.

Серебряный призёр чемпионата России по прыжкам Дина Хуснутдинова, серебряный призёр КХЛ Ансель Галимов, двукратный чемпион России по футболу Роман Шаронов и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов обсудят тему «Почему Казань — спортивная столица?» Как формируется сегодняшний облик Татарстана, расскажут эксперты из сфер культуры, моды, гастрономии и туризма: общественный деятель, основатель ресторана La Casa Алия Метшина, основатель ресторанной сети Fine Group Аделя Зиганшина, директор комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, главный режиссёр Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Айдар Заббаров и основатель казанского бренда одежды и аксессуаров «Бюро Бану» Элара Шайхи.

Стильную лаундж-зону для отдыха организует генеральный информационный партнер фестиваля «Новое радио».

Технологии и инновации: от диджеинга до робототехники и электромонтажа

  • Казанский государственный энергетический университет проведёт мастер-классы по робототехнике и электромонтажу, интерактивный квиз «Угадай электроприбор» и пригласит в фотобудку «Твоя будущая профессия»
  • Российские студенческие отряды организуют маркет профессий, лотерею с подарками, арт-терапию и мастер-классы по украшению вожатских галстуков, изготовлению брелоков из бисера и значков
  • Кадровый центр «Работа России» познакомит с востребованными профессиями через VR-тренажёры, сенсорные панели и AI-фотобудку. Пространство разделено на пять тематических зон: от профориентации до консультаций о вакансиях в Татарстане
  • Scratch DJ School научит основам диджеинга: гости смогут поскретчить на виниловом проигрывателе, поймать ритм в игре-челлендже и создать свой бит. Участники получат сертификаты на занятия
  • «Вектор» пригласит на симуляторы вождения, трассу с конусами для испытаний машинок на пульте управления, в челленджи и зону отдыха с PlayStation 5
  • Казанский национальный исследовательский технологический университет научит делать брелоки из эпоксидной смолы, украшения из полимерной глины, создавать шоперы и духи
  • Школа креативных индустрий Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина откроет пять творческих студий для гостей разного возраста. Гости смогут погрузиться в направления дизайна, VR, анимации, декоративно-прикладного искусства
  • Дом занимательной науки и техники предложит посетителям пройти квесты на «космической станции». Гости проверят свои силы, ловкость и логику, поучаствуют в научных экспериментах и смогут увидеть химическое шоу
  • На фестивале посетители смогут увидеть первый российский серийный электромобиль — «Атом». Здесь будут представлены реальные образцы техники нового поколения. Посетители смогут разрисовать электромобиль, сделать фотографии и узнать больше о технологиях, дизайне и возможностях Атома


Семейная программа: парки развлечений, пенная дискотека, мастер-классы и мобильная баня

  • Игропарк «Остров Сокровищ» откроет мини-сцену, где пройдут конкурсы, дискотеки и пенное шоу. В игровой зоне — гигантская рыбалка, кольцеброс, тропа равновесия, экспресс-татуировки и мастер-класс по браслетам
  • Приложение «Миры Ави» подготовит детский маршрут «Паспорт путешественника»: дети получат специальный паспорт, пройдут станции, соберут печати и получат мерч в подарок. В программе — музыкальная зарядка с маскотом Ави каждые 20 минут и логопедические классики
  • Дворец впечатлений развернёт пространство с зеркалами, костюмами и масками. В интерактивной зоне предложат угадывать необычные предметы на ощупь
  • MazaPark организует зону отдыха с PlayStation 5, аттракционами и аниматорами. Арт-команда проведёт аквагрим, нарисует экспресс-портреты, научит создавать значки и декорировать брелоки. Пройдёт шоу мыльных пузырей и турнир по мини-гольфу
  • Киберразвлекательная зона PRESS F предложит опробовать автосимуляторы и игровые консоли, сразиться в мини-турнирах 1×1 и большом состязании по Just Dance. Гости смогут пройти трассу Kazan Ring на автосимуляторах
  • На площадке мультфильма «Туган Батыр» научат работать с керамикой, валять из войлока, чеканить монеты. Пройдёт викторина, спектакль и флешмоб: все участники одновременно поднимут свои отчеканенные монеты
  • «Вау Квиз» проведёт пять тематических викторин с розыгрышами призов. Гости посоревнуются в квизах о музыке, кино и мультфильмах. Участвовать можно всей семьёй
  • «Музлото» пригласит спеть хиты артистов VK Fest в формате караоке, послушать сеты от диджеев и поиграть в «Верните мой 2008» с ностальгическими треками
  • MindGames представят более 50 настольных игр с игромастерами
  • «Крафтовые игры» приглашает гостей поиграть в крафтовые деревянные игры ручной работы
  • Сеть «Бани у Дани» откроет мобильную баню с запаренными вениками и банными травами. Гости познакомятся с работой пар-мастеров: увидят разные техники парения, работу с банными веерами, тибетскими чашами. Специалисты расскажут о свойствах банных трав и о том, какие веники применяются для разных видов парения
  • Семейный парк «Тики Вики» проверит меткость и ловкость участников на аттракционах с мягкими конусами, липучками и в гигантском футбольном дартсе
  • Телеканал ТНВ установит арт-объект в виде гигантской надувной собаки и запустит генератор мыльных пузырей
  • Журнал «Москвичка» представит стильную фотозону в виде автомобиля


Национальные традиции и творчество: Сабантуй, столярное дело и роспись пряников

  • Мэрия Казани проведёт для гостей традиционные игры и состязания Сабантуя: бег в мешках, поднятие гири, бег с коромыслом, бой подушками и бой горшков. Посетители познакомятся с народными промыслами и декоративно-прикладным искусством
  • Семейный фестиваль «Праздник родословной» научит расписывать пряники и работать со столярными инструментами. Генеалог расскажет, как составить родословную. Для семей пройдёт эстафета, танцевальные программы и детский Сабантуй
  • Студия творчества «Беседка» проведёт мастер-классы по шести направлениям рукоделия и флористики
  • Творческая мастерская Aromalage пригласит в аромабар с нотами ароматов в бокалах и сухоцветах. Каждый гость сможет создать свою парфюмерную воду
  • Творческая мастерская «Истоки» поможет изготовить украшения для сумок, картины-аффирмации, ловцов снов, расписные гипсовые объекты, ароматические саше для ванн и диффузоры для дома


Спорт и активный отдых: экстрим-парк, гольф и йога

  • Футбольный клуб «Рубин» организует надувную футбольную площадку и матчи в настольный кикер. В зоне «Рубина» припаркуют клубный автобус — он станет фотозоной для фанатов. Пройдут игры в панна-футбол
  • Парусное сообщество «Сила ветра» познакомит с профессией капитана: участники научатся вязать морские узлы, ориентироваться по карте и управлять экипажем в игре — аналоге морского боя
  • «Лига Героев» организует для гостей мини-полосу препятствий: участники проверят себя на рукоходах, покорят финальную рампу и получат памятные подарки
  • Экстрим-парк УРАМ установит рампу от чемпиона России по ВМХ и участника Олимпийских игр в Токио Ирека Ризаева. На ней пройдут зрелищные соревнования по ВМХ и самокату и показательные выступления. Ещё на площадке организуют танцевальные батлы, зону отдыха, квизы и музыкальное бинго
  • На полосе испытаний ГТО можно проверить физическую форму: выполнить прыжки в длину, наклоны, отжимания, подтягивания на высокой и низкой перекладине, упражнения на пресс
  • Ассоциация гольфа Республики Татарстан развернёт три зоны с мини-гольфом. Спортсмены проведут мастер-классы и раскроют секреты удара по мячу
  • Студия Paradigma познакомит с направлениями йоги, включая йогу для беременных и программы восстановления после родов, пригласит на тренировки на реформере и коврике


Фудкорт с уличной едой со всего мира

На фестивале представлены популярные рестораны, которые удивят гостей разнообразной кухней народов мира.

MALABAR угостит посетителей блюдами индийской кухни. «Фермерский гриль» представит гостям свой фирменный плов: его приготовление — настоящее шоу от поваров. «Зашумел район» от рэпера Нурминского приглашает попробовать десяток вариаций шаурмы: на греческий манер, с люля-кебабом, в гавайском стиле или для вегетарианцев.

EL GAZON предложит гостям изыски мексиканской кухни и специальный бургер в тортилье. Попробовать настоящие грузинские хинкали, питу с люля и ароматный шашлык можно у корнера «Грузинских историй». А за лучшим техасским брискетом из копчёной грудинки — к Brew Barrel.

Ещё десятки вариантов татарских блюд, освежающих напитков и десертов — в гастрономической зоне фестиваля.

В этом году VK Fest объединит четыре города России. После Казани фестиваль отправится в Санкт-Петербург (4–5 июля), Нижний Новгород (11 июля) и Москву (18–19 июля). Билеты доступны на сайте vkfest.ru.
