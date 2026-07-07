Гид по VK Fest в Нижнем Новгороде: t.A.T.u., Ольга Бузова, Элджей, SALUKI, Дора, автограф-сессии, косплей, цирк и сотни развлечений на Стрелке

Музыкальный лайнап: звёзды и электронная сцена

Инфлюенсеры: выступления, автограф-сессии и совместные фото

Спорт: тренировки, игры и олимпийский медведь

Семья: цирк, театр кукол и кинозона

Творчество: танцы, мастер-классы и театр

Технологии и наука: исследование вселенной, ИИ и автосимуляторы

Развлечения: игры, викторины и иероглифика

Косплей: дефиле, танцы k-pop и шоу барабанов

11 июля в Нижнем Новгороде впервые пройдёт VK Fest — крупнейший городской open-air России. На фестивале выступят звёзды российской сцены, лучшие диджеи страны и инди-артисты. В зоне инфлюенсеров пройдут встречи и автограф-сессии с известными блогерами. Гостей ждут десятки развлечений для всей семьи: зоны спорта, творчества, технологий, косплея и масштабное детское пространство.В преддверии фестиваля в акватории Волги напротив Стрелки появилась мультимедийная инсталляция — баржа с надписью VK FEST ЛЕГЕНДА ЛЕТА. Она оформлена из LED-букв с различными анимированными сюжетами. В день фестиваля дополнительный эффект будет от лучей-прожекторов. Они создадут арт-шоу в акватории. Иллюминация длиной в 65 метров разместилась на площадке прямо на воде. Увидеть её можно до 11 июля включительно.На фестивале выступят Ольга Бузова, Uma2rman, Клава Кока, Дора, «Комната культуры», «Сироткин», NANSI & SIDOROV, SALUKI, nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS. Специальный гость — ZOLOTO и Uma2rman.Впервые за пределами столиц VK Fest развернёт сцену электронной музыки Радио Рекорд. В программе — сеты SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.С гостями встретятся известные блогеры и артисты: Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Маш Милаш, Вадим Спириденков, ГЛЕНТ, Анна Хилькевич и Наташа Гасанханова. С ними можно будет сделать совместные фото и взять автографы.Игроки хоккейного клуба «Торпедо» и футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» будут участвовать в автограф-сессиях и спортивных конкурсах. Посетителей ждут викторины с персонажем-талисманом клуба, фотозона и детское творческое пространство «Нарисуй джерси». Клубы «Торпедо» и «Норманочка» устроят турниры по мини-футболу и настольному футболу.Школа фехтования «Горький» предложит тренировки, мастер-классы и показательные бои — можно примерить экипировку и сделать фото. Также на площадке — йога, пилатес, стретчинг, шахматный клуб с турнирами и лекциями, настольные игры, яхтинг от «Силы ветра» и полоса препятствий от «Лиги героев».Олимпийский комитет России привезёт надувного четырёхметрового олимпийского медведя.Гостей приглашают в семейную зону фильмов «Последний богатырь. Колобок» и «Чебурашка 3». В кинопространстве можно сфотографироваться с воздушным шаром в виде Колобка, отдохнуть в лаунж-зоне. Чебурашка предложит детям и их родителям поиграть с мячами-апельсинами, развлечься в других активностях, получить угощения и подарки.Мультипарк «ТукиБама» покажет научное шоу и шоу мыльных пузырей, пригласит на аквагрим и мастер-классы. Театр кукол «Мабу» представит интерактивный спектакль с котом Бобом и променад с куклой-великаном в виде Максима Горького. В зоне цирка Monkey Circle гостей встретят клоуны. Они покажут трюки из эквилибристики, проведут танцевальные батлы и мастер-классы по жонглированию мячами, кольцами и булавами.В зоне фильма «Как Иван в сказку попал» дети поиграют в большую дженгу и с арт-объектом — печкой. Ещё их ждёт гига-раскраска и зона с шезлонгами. Все Иваны получат в подарок книгу.LEVRANA пригласит на лекции о бьюти-индустрии, материнстве и семье, проведёт мастер-классы по изготовлению пены, слаймов и браслетов. Аквапарк OCEANIS привезёт трёхметровую надувную утку и устроит игры в бассейне. Фабрика мороженого «Колибри» откроет бассейн с шариками. Театр кукол «Страна чудес» покажет спектакль.Школа рисования АУРА проведёт занятия по акварели, росписи вееров, магнитов и воздушных змеев. AROMALAGE предложит создать свечи, летний парфюм и гипсовые подносы.В Rocksteady School можно будет поиграть на барабанах и посмотреть шоу от профессионалов. Танцевальные студии Dance Fabrika и West dance home проведут джемы, мастер-классы и батлы. Гостей ждут танцы в стилях хип-хоп, латина, афро, контемпорари. Театральная компания KAFEDRA GROUP покажет перформанс и научит прислушиваться к своему телу.Посетители познакомятся с граттажем — рисованием острым инструментом по загрунтованной основе. Школа актёрского мастерства ИСТОРИИ проведёт читки и научит сценической речи.В зоне Мастерской Переработки можно будет покататься на велошрейдере для дробления пластиковых крышек.Планетарий № 1 приглашает посетителей понаблюдать за космическими телами в телескоп.Гости фестиваля познакомятся с первым российским электромобилем Атом. Клуб «ВРЕАЛЕ» пригласит на танцы и квесты в VR-шлемах, покажет компьютерные игры от нижегородских разработчиков. Симуляторная проведёт заезды в автосимуляторах. Академия вождения «Вектор» обещает трассу с машинками на пульте управления, симуляторы, челленджи и зону PS5.Hobby Games привезут настольные игры, а Gameingame.ru — деревянные игры ручной работы. В зоне МУЗЛОТО запустят музыкальные игры и колесо фортуны. Good night show проведёт викторину на знание музыки и шоу-бизнеса.Салон красоты 22 и POPS сделают укладки гостям прямо на фестивале. «Битва моторов» привезёт ретроавтомобили. ЯшмаФест откроет фотозону с китайскими костюмами и мастер-классами по иероглифике. Колесо Сира покажет трюки на металлическом колесе. Посетители смогут отдохнуть в зоне фильма «Последний богатырь. Колобок» и сфотографироваться со сказочным героем.В зоне косплея будет работать сцена, где пройдут одиночные и групповые дефиле. Выступления и костюмы участников оценит профессиональное жюри.В конкурсе танцев K-Pop Cover Dance будет участвовать более 20 команд. С веерами и барабанным шоу выступит ансамбль традиционных корейских танцев и музыки «Сораксан».VK Fest начал тур в Казани 7 июня. 4 и 5 июля open-air прошёл в Санкт-Петербурге. После Нижнего Новгорода фестиваль завершится в Москве. Билеты доступны на vkfest.ru