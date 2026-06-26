Гид по VK Fest в Санкт-Петербурге: t.A.T.u., МОТ, FEDUK и XOLIDAYBOY, автограф-сессии, экстрим-парк, пенная дискотека, косплей и более сотни развлечений

4 и 5 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится VK Fest — крупнейший городской open-air в России. На фестивале выступят популярные артисты, молодые исполнители и звёзды электронной сцены. Гостей ждут встречи с инфлюенсерами, сотни развлечений для всей семьи, расширенная детская зона, технологические и творческие пространства, новая площадка с водными активностями и пляжными видами спорта.4 июля на Синей сцене выступят Markul, Татьяна Куртукова, Лолита, Aarne & Toxi$ & Big Baby Tape, Ева Власова, XOLIDAYBOY, Клава Кока и Артур Пирожков. Ведущий сцены — Дима Масленников. В программе Белой сцены — пазнякс, ГУДТАЙМС, «Сироткин», мартин, Словетский, Baby Cute, Lida, OG Buda. Гости Фиолетовой сцены услышат Сестрёнку, навздохе, Rozalia, UBEL, Tesla Boy, Крыли, NANSI & SIDOROV, osiwoy. Сцену Радио Рекорд займут DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL.Во второй день, 5 июля на Синюю сцену выйдут Ольга Бузова, Мари Краймбрери, t.A.T.u., FEDUK, МОТ, MONA и Дора. Их представит ведущая Ида Галич. На Белой сцене выступят AK-47 & TGK, Boulevard Depo, HOLLYFLAME, ТРАВМА, Zventa Sventanа, Moreart, тима ищет свет, Слава КПСС и Полка. На Фиолетовой — Асия, хмыров, UGLI, Cheese People, SKY RAE, ульяна мамушкина, ARUSTAMOV, S-VOX. Специальным гостем станет nkeeei, он исполнит трек «Такой же» с Ольгой Бузовой. На сцене Радио Рекорд пройдут сеты NEJTRINO, KTO DJ? , ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES и DJ MEG.На фестивале также выступит известный артист, чьё имя держится в секрете.Гости встретятся с известными блогерами. Автограф-сессии проведут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov и Артур Бабич, Клава Кока, Вики Шоу, Маш Милаш, «Без игрушек», Карина Кагра, Камиль Кикидо и АминКа, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, АСЛАН ШУКАША. К ним присоединятся ЯН ТОПЛЕС, SteshOK, Алана Чочиева, Мария Янковская, KARA KROSS, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Утопия Шоу, Вадим Спириденков, Маша и Роберт Герберы, ТРАВМА и Наташа Гасанханова.В этом году VK Fest представит новую большую зону с водными активностями и пляжными видами спорта.Сила ветра проведёт тренировки по яхтингу и регаты на радиоуправляемых моделях, а Твой ветер научит обращаться с парусами и покатает на сапах. Вода и Сёрф и Waterman познакомят зрителей с сёрф-культурой и расскажут о путешествиях и тренировках. В пляжной зоне можно сыграть в пляжный футбол, волейбол, пляжный теннис и получить мастер-классы от звёзд и чемпионов мира.В экстрим-зоне откроются памп-трек, экстрим-парк и скейт-плаза. Более 150 райдеров из 30 городов поучаствуют в соревнованиях и шоу на скейтбордах, BMX, роликах, самокатах и джамперах. В музее скейтбординга покажут скейтборд с автографом Тони Хоука и другие экспонаты. В зоне ДВИЖЕНИЕ battle пройдут танцевальные батлы — победителей определят гости фестиваля.DDX Fitness подготовит спортивные развлечения для всей семьи. «Новая форма» проведёт силовые тренировки и занятия по стретчингу, YOGI ROOM — практики по йоге. Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга установит ринг с возможностью проверить силу удара и предложит спортивные VR- и PS-игры. Гостям будут доступны сайклинг, бадминтон, шахматы, классический гольф и футгольф, фитбокс и функциональные тренировки. Олимпийский комитет России привезёт на фестиваль олимпийского медведя — с ним можно будет сделать памятные фотографии.BertToys обустроит пространство для детей от 2 до 7 лет с играми, творчеством и активностями под присмотром аниматоров. Цирк ФантАсити представит цирковой шатёр с шоу мыльных пузырей, криолабораторией, иллюзионным шоу, цирковыми мастер-классами, пенной дискотекой и встречей с русалкой.Гостей пригласят в семейную зону фильмов «Волшебник изумрудного города» и «Чебурашка 3». Чебурашка познакомит гостей со своей семьёй: в интерактивной зоне посетителей ждут фотостенд, игры с мячами-апельсинами, матчи по слалому, баскетболу и петанку.СТС Kids развернёт интерактивный стенд с квестами, мультфильмами, батутами, бассейнами с шариками, головоломками и бизибордами. В программе аквагрим, творческие мастер-классы и автомат-хватайка.Студия анимационного кино «Мельница» откроет шатёр, где можно будет изготовить космическое мыло, прокатиться на горке, воспользоваться фотокабиной и бьюти-зоной, развлечь малышей в кинетической песочнице и на аттракционе-балансире.Сеть клиник «Скандинавия» проведёт мастер-классы и викторины от врачей для детей и родителей, обустроит тихую зону для малышей, где можно порисовать, а также проведёт розыгрыш призов. Будущим мамам расскажут, как подготовиться к беременности и поддержать женское здоровье.Аниматоры парка «Волшебная миля» проведут детективное расследование с героями «Зверополиса».Ещё в программе — турниры Infinity Nado, игрушки-трансформеры Диностер, фотозона LOL Surprise! , в которой каждый может почувствовать себя куклой в шаре.Библиотеки, музеи и культурные институции Петербурга представят арт-объекты, запустят буккроссинг, проведут литературные игры, квесты и мастер-классы.СПбГУ представит маршрут с заданиями от девяти своих музеев — среди них будут музеи Менделеева и Набокова. Русский музей проведёт мастер-классы по созданию игрушек, шелкографии, пластилиновой анимации, линогравюрам и росписи матрёшек.МОНСТЕРА предложит гостям арт-терапию, рисование акрилом и акварелью на мольбертах. Художественная школа «Рискуй» откроет мастер-классы по рисованию. В шатре мастер-классов проведут росписи шоперов, дымковской игрушки, матрёшки, создание парфюма и тиснение по фольге.Resonance Music Academy проведёт мастер-классы по диджеингу, а театральная студия «Драматика» — по актёрскому мастерству.Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обустроит иммерсивное пространство: театр на ходулях, детскую зону, лабиринт отражений.Взаперти откроют квест‑лабиринт в темноте. Музей Магии устроит шоу профессионального иллюзиониста, мастер-класс по фокусам и розыгрыш «Что в коробке». Энергия Высоты пригласит в верёвочный парк и на скалодром. Bon Thai предложит гостям экспресс-сеансы расслабляющего массажа для восстановления сил и проведёт розыгрыш призов.На площадке сказочного блокбастера «Чудо-Юдо» предложат примерить костюмы героев, сделать селфи и распечатать фото.У шатра фильма «Последний богатырь. Колобок» можно будет сделать фото с воздушным шаром — Колобком, отдохнуть в лаунж-зоне и принять участие в активностях.В зоне МУЗЛОТО гости смогут принять участие в музыкальных играх и розыгрыше призов.Вуд Парк привезёт более 30 популярных деревянных игр. Амур Braids будет ждать всех на плетение косичек.Фабрика Футбола пригласит всех на бампербол в надувных шарах, кикер и балансборд.Futurione представит 3D-экраны с объёмными изображениями, предложит поуправлять светом и цветом, получить AI-предсказание будущего, создать арт-стикеры. NexTouch развернёт несколько цифровых зон: с преображением фото, игрой в FIFA 2026, квиз-станцией и обучающими играми на сенсорных столах.Площадка ЛЭТИ будет оформлена как печатная плата. На ней можно почувствовать себя оператором лунохода или атомной станции с помощью специальных тренажёров, посостязаться в чемпионате по пайке металла и научном квизе. ГУАП откроет технопарк с беспилотными системами, роботами и сборкой планера. Посетители смогут проверить себя на готовность к полёту в космос.ЛАЭС готовит арочный шатёр с тихой дискотекой в наушниках, пиксельным полом и неоновым видеотоннелем. На сцене покажут научные спектакли, проведут викторины, розыгрыши призов и танцевальные мастер-классы. На компьютерах Кванториума можно будет создать свой мультфильм. Участники будут управлять мини-болидом, делать значки с лазерной гравировкой, оживлять рисунки в 2D‑анимации и заниматься блоковым программированием.Посетители смогут познакомиться с первым российским электромобилем «Атом».IGM вместе с DeepCool и Arknights: Endfield построят иммерсивный стенд — криореактор с челленджами, головоломками и розыгрышем комплектующих для компьютера. В шатре мультиплеерной онлайн-игры SUMO TATAMI каждый час будет проходить турнир для 10 игроков. METACRAFT: Arena и ZONE 51 × РЕGАРД проведут киберспортивные состязания против команды стримеров в CS2 и Dota 2.В шатре ретровидеоигр Ретропод и ТОТ САМЫЙ выставят приставки и компьютеры из нулевых.Арена «Другие миры» представит 20 игр в VR-шлемах — от квестов и сражений с зомби до космических экспедиций.MetaRacing привезёт автосимуляторы на базе профессионального оборудования и представит командные автомобили Nissan Silvia S15 и Nissan 200SX, устроит челленджи и показательные заезды от профессиональных пилотов.БассМайл покажет автомобили с мощными аудиосистемами и ярким оформлением. ЛАТ откроет семейную площадку, посвящённую правилам дорожного движения.САМУРАЙ АВТО устроит соревнования по смене колёс на скорость, рисование меловыми красками на автомобиле и выставку авто. Разрез двигателя и новые модели автомобилей покажет SUBARU CLUB. OFF ROAD KARTING47 организует заезды на картах. Retro Car Show представит выставку винтажных авто. Телеканал «Авто Плюс» совместно с ASMG представит раллийные и гоночные автомобили, а также легендарный ретрокар 1982 года.В этом году фестиваль азиатской культуры VK Asian Dragon Fest собирает всех любителей Азии и различных фандомов на сцене Косплей VK Fest. Гостей ждут впечатляющие костюмы, яркие выступления и лучшие танцевальные команды. На стендах можно будет погрузиться в миры аниме «Клинок, рассекающий демонов» и One Piece, игр Honkai: Star Rail, Alan Wake, Fallout, The Elder Scrolls и Genshin Impact, а также книг о Гарри Поттере. Ещё в программе — арена Mad Max, уголок с оригинальными игрушками тамагочи и фотозона, где можно примерить японское кимоно.На специальной площадке VK Fest объединит благотворительные проекты: гости смогут пройти экспресс‑тестирование, вступить в регистр доноров и принять участие в социальных и просветительских инициативах.«Нить добра» представит арт‑стенд с историями подопечных, а «Хоспис на дому» предложит подписать открытку близкому человеку и присоединиться к мастер‑классу по изготовлению брелоков. Фонд «Бумажная птица» оформит пространство с арт‑скамейками и инсталляцией, где гости смогут оставить своё желание на бумажной птице и принять участие в творческих мастер‑классах.Фонд «Гуманитарное действие» проведёт экспресс‑тестирование на ВИЧ. В зоне фонда AdVita расскажут о донорстве костного мозга: здесь можно будет вступить в регистр потенциальных доноров, узнать о реальных историях генетических совпадений и создать браслет из бусин — символ уникального генетического кода.На фудкорте можно будет попробовать корн-доги, бургеры, рваное мясо, бабл-ти и классику стритфуда в исполнении ресторанов города и локальных гастропроектов. Для любителей полезных сладостей будут фрукты, ягоды и йогурты.На фестивале приготовят блюда из Кореи, Америки, Мексики и Грузии.VK Fest в Петербурге проводится с 2015 года. Ежегодно на территории Парка 300-летия он объединяет музыку, инфлюенсеров, технологии, спорт, искусство, развлечения для всей семьи.VK Fest открылся 7 июня в Казани. В Санкт-Петербурге фестиваль пройдёт 4–5 июля, в Нижнем Новгороде — 11 июля, в Москве — 18–19 июля. Билеты доступны на сайте vkfest.ru