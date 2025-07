Гид по VK Fest в Санкт-Петербурге: выступление Три дня дождя и Хаски, автограф-сессии и 100-летие «Зенита»

5 и 6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится VK Fest — крупнейший городской open-air в России. На фестивале выступят поп-звёзды, яркие инди-артисты и амбициозные фрешмены. Также пройдут встречи с популярными инфлюенсерами, паблик-токи в «VK Лектории», спортивные турниры, настольные игры, мастер-классы и откроется фудкорт. Для гостей будут работать зоны «Технологии», «Видеоигры», «Дети», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей» и партнёрские площадки. 5 и 6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится VK Fest — крупнейший городской open-air в России. На фестивале выступят поп-звёзды, яркие инди-артисты и амбициозные фрешмены. Также пройдут встречи с популярными инфлюенсерами, паблик-токи в «VK Лектории», спортивные турниры, настольные игры, мастер-классы и откроется фудкорт. Для гостей будут работать зоны «Технологии», «Видеоигры», «Дети», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей» и партнёрские площадки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Музыкальный лайнап VK Fest в Санкт-Петербурге

Зона инфлюенсеров: выступления, автограф-сессии и челленджи со звёздами

«VK Лекторий»: русский балет, жизнь иностранцев в России и современный облик Санкт-Петербурга

Зона «Дети»: день рождения «Трёх котов», стенды «Горыныча» и «Чебурашки-2»

Для самых маленьких гостей РОСМЭН подготовил большое игровое пространство, где можно будет встретить двухметрового Метатрона из мультсериала «Диностер», поучаствовать в викторине, поиграть в блейд-баттлах, бассейне с шарами и забрать памятные подарки.

Эксперты летнего городского центра «КУБИК» проведут мастер-классы по робототехнике и увлекательной химии для детей от 5 до 12 лет. Можно будет собрать и запустить робота, провести научные эксперименты и сделать собственную поделку.

В локации «СТС Kids» пройдёт день рождения «Трёх котов» — Коржика, Карамельки и Компота. Гостей будет ждать батут в виде Кубокота, горка и бассейн с шарами, аквагрим, мастер-классы и кубы-пазлы с героями мультфильма.

Команда экосистемы «ДОБРО» подготовила большую интерактивную зону с играми, приставками и VR-очками, мастер-классами по созданию слаймов и браслетиков, аквагримом и блестящими тату.

На фестивале будет представлен стенд новой киносказки «Горыныч» — с маленьким обаятельным драконом и Александром Петровым в главных ролях. Гости фестиваля смогут пофантазировать, как прошёл бы их день в компании настоящего дракончика: сделать фото с героями, выложить его ВКонтакте с хештегами и рассказать, куда бы они отправились вместе. Автор самого оригинального поста получит приглашение на светскую премьеру фильма в Москве.

На стенде киносказки «Чебурашка-2» гостей ждут сладкие угощения, уютная зона с яркими качелями и, конечно, сам Чебурашка. Здесь можно будет узнать всё о новом фильме и окунуться в атмосферу праздника и приключений.

Зона «Творчество»: мастер-классы, перформансы художников и VR-путешествие во времени

Эрмитаж на своей площадке представит программу «Музей как портал». Гости фестиваля смогут поучаствовать в арт-квизе, научиться танцу индийского божества Шивы и потренироваться в античном ораторском искусстве. На мастер-классах расскажут, как создаются витражи, головные уборы и броши в стиле ар-деко.

В пространстве Литературного музея «XX век» откроется фотозона с винтажной пишущей машинкой. На мастер-классах гости изучат авторские рукописи и создадут красивые коллажи, исследуют стиль писателей и сделают книжную закладку. Желающие обсудят мир научной фантастики Стругацких, Ефремова и Беляева. В игротеке гости смогут сыграть в бродилку по циклу рассказов Зощенко «Лёля и Минька», мемо «Кабинет писателя» и настольную игру о кулинарных предпочтениях классиков.

Русский музей установит огромную инсталляцию в виде собаки, которую в режиме лайв превратят в арт-объект. Сотрудники музея подготовили перформансы с участием уличных художников, мастер-классы по созданию уникальных шоперов, а также квест о породах собак, выведенных в России.

Музей железных дорог России подготовил путешествие во времени в VR-формате: можно будет погулять по вагонам императорского поезда, на несколько минут стать дежурным по станции. Гости могут посетить мастер-классы художников и нанести принт на свою белую футболку.

Команда центрального выставочного зала «Манеж» проведёт мастер-классы о фотоискусстве. Можно будет нарисовать автопортрет, создать уникальные винтажные фоторамки и бумажные фотоаппараты с перелистыванием снимков. Также гостей ждёт весёлый квиз и лотерея с призами.

В локации Санкт-Петербургского государственного университета можно будет через микроскоп изучить представителей фауны из окрестностей Петербурга, рассмотреть любой камень, который гости найдут в парке или на пляже, пройтись по следам Набокова-энтомолога и войти в роль известного писателя-универсанта.

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова откроет «Мастерскую Лермонтовки»: здесь пройдут квизы, игры, книговорот и авторские мастер-классы по созданию необычных сувениров. Можно будет написать свою книгу, сделать дымковскую игрушку, японский амулет омамори или волшебный калейдоскоп.

Портал «Культура РФ» проведёт марафон пленэров. Гости смогут поработать за мольбертом и написать свою картину.

Кастом-лаборатория Arny Praht покажет внутреннюю кухню производства сумок и уникальных брелоков. Можно будет собрать брелок, сделать тиснение с помощью пресса и уникальную оплётку из шнура и бусин.

В творческой зоне «Питер читает» появится арт-инсталляция — огромная кровать, которая трансформируется из яркой фотозоны в импровизированную сцену. Каждый сможет взять микрофон и прочесть стихи, прозу — и поделиться своим творчеством. На мастер-классах и лекциях гостям раскроют секреты вдохновения и креативных профессий. Покрутив колесо фортуны, можно будет получить в подарок стикерпаки, сертификаты и модные шоперы.

На площадке галереи «ПУТЬ» посетители смогут поностальгировать и написать прямо на стене с обоями, сделать памятные фото и получить подарки.

Зона «Развлечения»: квизы, настолки и гадания на Таро

Команда квестов «Взаперти» открывает штаб «Битвы экстрасенсов», где можно проверить экстрасенсорные способности. В программе: чтение мыслей и телекинез, лабиринт, из которого можно выбраться благодаря интуиции, и квест-комната, где задания выходят за рамки логики.

Лётная школа «Юный Авиатор» подготовила специальную кабину, в которой желающие смогут совершить полёт продолжительностью 5–7 минут под руководством пилота-инструктора.

Проверить свою ловкость можно на маршрутах верёвочного парка, которые открывает спортивно-развлекательный комплекс «Энергия Высоты». Также можно будет бросить вызов высоте на трассе скалодрома.

На мастер-классах «Хобби парка» научат создавать уникальные сувениры, украшения, свечи и 3D-игрушки. Здесь также можно будет сделать блеск-тату и аквагрим.

В локации Smile Park таролог сделает экспресс-расклад на картах — гостей ждёт короткое вдохновляющее предсказание.

Два дня на VK Fest будет работать интерактивная площадка Just Play с настольными играми и мастер-классами по работе с бумагой, глиной и покраске миниатюр. У гостей появится возможность разработать собственную настолку и показать её потенциальному издателю.

«Квиз, плиз!» проведёт интеллектуально-развлекательную битву с вопросами на разные темы, а также познакомит гостей с расслабляющими музыкальными квизами.

В зоне Urban Gaming гостям предложат сыграть в Archery Tag — смесь пейнтбола и стрельбы из лука. В игре используются стрелы с мягкими наконечниками и маски для безопасности.

«Фабрика футбола» проведёт батлы по настольному футболу, испытания на балансборде, зрелищный бампербол в надувных шарах и другие мини-игры.

На фестивале пройдёт сокращённая версия игры «Мозгобойня» из четырёх туров. Можно будет поучаствовать в «Туц Туц Quiz» — караоке-вечеринке из трёх туров с вопросами по мотивам разных жанров и популярных треков.

На стенде телеканала «Дорама» зрителей ждут 3D-фотозоны с героями драмы «Демон» и короной настоящего дорамщика.

В детективной игре Detectit гостям предстоит сопоставить все улики и раскрыть дело быстрее, чем другие команды.

Зона «Спорт»: яхты, скалодром и активности от клубов «Зенита»

На локации «Сила ветра» гости под присмотром инструктора смогут выйти на воду на одноместной яхте «Луч», а также поучаствовать в гонках на радиоуправляемых судах.

Эксперты Waterman проведут лекции о сёрфинге и поговорят о подходящих для него локациях в окрестностях Петербурга. Гости узнают больше про водные путешествия, новые виды водного спорта и встретятся с местными сёрферами.

На площадке Всероссийской федерации волейбола пройдут мастер-классы, конкурсы и соревнования по волейболу. Волейбольный клуб «Зенит» проведёт тренировки, встречи с известными спортсменами и розыгрыши призов.

Регбийный клуб «Барс» для гостей фестиваля готовит полосу препятствий, поле для пляжного регби, место для отдыха и зоны, где можно отработать броски и захваты.

На площадке ФК «Зенит» для гостей проведут автограф-сессии с футболистами, мастер-классы и мини-турниры. Также здесь будет работать парк спортивных аттракционов и стенд «Зенит. Петербург. 100 лет вместе», посвящённый истории клуба.

Скейт-парк FK-ramps подготовил три экстремальные зоны: скейт-плаза, памп-трек и экстрим-парк. Здесь пройдут соревнования, батлы, мастер-классы, автограф-сессии и шоу от топовых райдеров России. На площадках гостей будут ждать BMX, самокаты, ролики, фингерборды, скейтборды, балансборды.

На площадке El Capitan откроется скалодром высотой 7,2 метра. Гости смогут пройти трассы разной сложности с помощью инструкторов.

Два дня на площадке Rock the Cycle будут проходить занятия по фитнесу, включающие элементы бокса и функционального тренинга, а также розыгрыши подарков.

Зона «Драйв»: автовыставки, показательные заезды и гонки на симуляторах

На площадке автодрома «Игора Драйв» гости смогут примерить роль гонщика и виртуально проехать по главной трассе автодрома, принять участие в тематическом квизе и посетить выставку уникальных авто, а также отдохнуть в лаунж-зоне и выиграть приятные подарки.

Retro Car Show в своей зоне представит выставку старинных машин, а также проведёт розыгрыши с приятными подарками.

На стенде SUBARU CLUB SPB откроется выставка машин марки Subaru, а также интерактивный стенд, где можно будет познакомиться с устройством автомобиля.

Клуб ORDA на фестивале построит несколько трасс, где на радиоуправляемых моделях и гоночных симуляторах проведут турниры.

SMP Racing на своей локации установят гоночные симуляторы и представят спортпрототипы BR03 и Formula Renault. Также гости смогут встретиться со звёздами автоспорта: Виталием Петровым, Кириллом Смалем и Владимиром Атоевым.

На площадке «САМУРАЙ АВТО» пройдут соревнования по замене колёс на BMW Е30 1990 года и выставка автомобилей. Можно будет разрисовать Lada Priora 2009 года и Toyota Mark II JZX90 1994 года, а также изучить дрифтовую Toyota Mark II JZX100 2000 года.

Loud On организуют выставку авто и их аудиосистем, покажут шоу Hair Trick, проведут караоке и танцевальные батлы. Также на стенде состоится арт-перформанс: художники в реальном времени раскрасят Dodge Challenger |||.

MetaRacing привезут на VK Fest автосимуляторы на базе профессионального оборудования для симрейсинга. На локации пройдут показательные заезды от пилотов, челленджи и конкурсы.

Зона «Видеоигры»: ретроигры, надувные фигуры с мемами и танцы сумоистов

Игромания представит арт-объект в ностальгическом чит-коде: гигантские надувные фигуры с мемами, QR-кодами и цифровыми загадками. Разгадывать ребусы через бота будут помогать «ретрохакеры».

На стенде Sumo Tatami! пройдут мини-турниры по одноимённой онлайн-игре. Можно сыграть в свободном режиме, придумать скин или станцевать в костюме сумоиста. Победители получат мерч, а лучшие танцы попадут в соцсети проекта.

На стенде Фогейм: Rememento можно поиграть в Gran Saga, получить предсказания по звёздным паттернам и вытянуть капсулу из гачапона с сюрпризом. Ещё гостей ждут косплей, фотозона, карточки с созвездиями, лотереи и уникальные мерч-призы.

Компьютерный клуб «Кибер Кот» в атмосфере геймерского подвала проведёт турниры по ретроиграм: LAN-батлы на ПК и Guitar Hero с гитарами и барабанами. Здесь можно будет сыграть на приставках, посмотреть на винтажные ПК с системниками, игровые журналы и артефакты Windows XP.

Два дня в игровой зоне с ПК от студии Metacraft можно будет создать игру и поиграть в неё, пройти сюжетный квиз, сделать фото с героями, создать скин или пройти челлендж с косплеером.

Зона «Технологии»: роборука, хоккей в VR и электромобиль будущего

На площадке СПбГУПТД можно будет пройти квест «История взлома» по основным этапам шифрования информации, познакомиться с системами отопления в домах, а также протестировать роборуку — изобретение участников инженерного клуба НЛО, который основан на базе Лаборатории цифровых решений Промтехдизайна.

Университет телекоммуникаций СПбГУТ представит настольную игру «Коннектикс» о развитии телекоммуникаций, интерактив по криптографии и стеганографии, а также мастерскую для детей, где создаются деревянные значки.

В неоновой зоне CRAZYBOTS можно поуправлять шестиногими роботами и пройти с ними трассы. Комментировать происходящее в прямом эфире будут роботы-комментаторы Chatty.

На стенде Navio инженеры проведут серию открытых лекций, а также предложат протестировать действующий прототип автономного магистрального тягача пятого уровня.

На площадке Сколтеха гости узнают про технологии, на основе которых работают простые нейросети, и понаблюдают, как «электронный нос» различает ароматы.

На площадке Ленинградской АЭС гости смогут собрать модель энергоблока атомной станции, пообщаются с сотрудниками и узнают, как ядерные технологии используются в мирное время.

В зоне ГУАП можно поучаствовать в мастер-классах и в викторине на техническую эрудицию, а также познакомиться с основами аэрокосмических дисциплин и пообщаться с преподавателями.

Зона «Косплей»: кавер-дэнс, «Тайная комната» и Страна чудес

На площадке «Фандом Феста ВКонтакте» посетителей ждут выступления кавер-дэнс-команд и интерактивные развлечения. Гости смогут поучаствовать в специальном фандомном квизе от молодёжного медиа ЮФ и посетить презентацию второго сезона популярного аниме-сериала «Дандадан» от онлайн-кинотеатра «Амедиатека» и студии озвучки «Студийная Банда».

«Театр Эпиклез» представит квиз по игре Genshin Impact, где персонажи расскажут про местные обычаи и помогут выполнить задания. Гости смогут примерить роль рыбака, показать мастерство владения палочками и выиграть приз.

«Клиночки» представят «Аниме стенд» по четырём вселенным: «Клинок, рассекающий демонов», «Кабинет Фрирен», One Piece и Dr. Stone. Можно будет сразиться с демонами, погрузиться в мир спокойствия и размышлений, найти клад, побывать на острове Ишигами и заглянуть в лабораторию Сенку.

На стенде «Астрального экспресса» гости фестиваля смогут погрузиться в симуляцию «Виртуальной вселенной», пройти шесть тематических зон и сразиться с боссом. Также здесь пройдут мастер-классы по созданию котопуфиков и брелоков персонажей.

На стенде The Elder Scrolls можно будет отправиться в путешествие и встретить героев Нирны, вселенной, сотворённой Аэдра, по серии игр The Elder Scrolls.

Театр «Небесные Бродяги» подготовил проект «Тайная комната», вдохновлённый вселенной Гарри Поттера. Здесь в теплице на уроке травологии можно будет пересадить мандрагор, а на защите от тёмных искусств — научиться противостоять тёмным силам, исследуя магические артефакты.

Театр MIRACLES приглашает в «Страну чудес». Гости фестиваля смогут сыграть в крокет с Белым Кроликом, выпить чай, послушать Поющий Цветочек, обнять Чеширского Кота и полюбоваться иллюзиями Безумного Шляпника. А ещё здесь пройдут мастер-классы, тесла-шоу от Времени Джентльмена и воздушное шоу с гигантскими летающими подушками.

Интерактивы от продуктов VK

Зона «VK Видео» подготовила активности по мотивам своих оригинальных шоу. Гости смогут выполнить задания, поучаствовать в викторинах и сфотографироваться с атрибутами культового кино. За каждый пройденный интерактив посетителям вручат фирменный мерч. На площадке можно получить мини-версию своей натальной карты. А если добавить селфи в чат с ботом, фото появится на постере шоу «Натальная карта». Отдельная зона будет работать для детей — с огромной меловой доской и мультфильмами.

В пространстве «VK Музыки» откроется баскетбольная площадка, где пройдут матчи в формате 4 на 4. Каждый будет посвящён одному из настроений «VK Микса»: «Радостно», «Грустно», «Активно», «Спокойно», «Любовь». Гости смогут выиграть мерч и музыкальную подписку. 5 и 6 июля здесь пройдут встречи с артистами из лайнапа фестиваля: Toxi$, ICEGERGERT, Дорой, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, группой ХЛЕБ, BEARWOLF, Женей Трофимовым из «Комнаты культуры». Анонсы появятся в сообществе «VK Музыки».

«VK Сообщества» подготовили квест по всему фестивалю — нужно будет выполнять онлайн-задания от авторов «ВКонтакте» и исследовать территорию VK Fest. Самые активные получат эксклюзивные подарки. Также на стенде пройдут встречи с авторами (будет перечисление) и будет работать специальная фестивальная мейкап-станция.

На площадке «VK Знакомств» откроется Premium-бар и будут проходить быстрые свидания — те, кто найдёт себе пару здесь, получат подарки от сервиса. Также на стенде появится интерактивная доска. На неё можно будет прикрепить свою распечатанную анкету, посмотреть анкеты других посетителей и, возможно, найти мэтч прямо на фестивале.

В VK Store гости смогут приобрести мерч фестиваля и вещи из эксклюзивных коллекций VK, в том числе новую стикерную линейку, дроп «VK Музыки» и «VK Видео», а также игрушки и аксессуары с персонажами стикеров «ВКонтакте». В этом году зона VK Store в три раза больше, чем на прошлых фестивалях: откроются два стенда и вендинговый автомат.

На VK Fest будут работать профессиональные фотографы. Гости смогут получить свои снимки в приложении «Облако Mail» — чтобы найти кадры с собой с фестиваля, нужно загрузить селфи. На интерактивном стенде «Облака» можно будет создать и распечатать фестивальный коллаж, выиграть мерч, отдохнуть в лаунж-зоне и бесплатно подзарядить телефон.

Зона «Еда»: стритфуд, напитки и кухни народов мира

На VK Fest в Петербурге будет работать вход fast-track. Через него можно быстрее пройти на территорию фестиваля. Для этого нужно предварительно скачать приложение MAX и показать его на входе вместе с билетом любого типа. Найти fast-track можно по брендированной надписи «Входной с приложением MAX».Ведущими Синей сцены станут Ида Галич и Ксения Собчак. 5 июля здесь свои хиты исполнят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Три дня дождя, Элджей, ХЛЕБ, Ваня Дмитриенко, IOWA и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белую сцену выйдут Хаски, Toxi$, Jakone, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag, Минаева, ICEGERGERT и DK. А на Фиолетовую — NEMIGA, uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich.Во второй день, 6 июля, на Синей сцене выступит «несекретный» гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Именно его чаще всего просили пригласить на фестиваль в официальных сообществах события. Здесь же лучшие треки исполнят Клава Кока, ZOLOTO, Mary Gu, NILETTO, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, «Комната культуры» и BEARWOLF. На Белую сцену выйдут SALUKI, Тося Чайкина, Дора, Антоха МС, JANAGA, BLIZKEY и CAPTOWN. На Фиолетовую — Marytale, Элли на маковом поле, Beautiful Boys, Свят, мартин, Лилая, passmurny и ПЛУТТО.Электронная сцена «Радио Рекорд» в Петербурге — это традиция VK Fest с 2015 года. 5 июля в Парке 300-летия на ней выступят Xtralovable, КТО DJ? , Turbosh, Lady Waks, DJ M.E.G. и FEEL. 6 июля — DJ BALDIN, ZeSKULLZ, DJ Groove, Shapov, Swanky Tunes и Filatov & Karas.Ведущими сцены инфлюенсеров станут Карина Кросс, Илья Куруч, МИЛАНА ХАМЕТОВА, Алексей Столяров, Никита Сударь и Наташа Гасанханова. Здесь пройдут музыкальные выступления и интерактивы со зрителями.Среди звёздных гостей — Betsy, «Импровизаторы», Милана Филимонова, Настя Кош, Марьяна Локель, Серёжа ОМГ, Люба Бич, Маша и Роберт Герберы (The Gerbers), Абрикоса, Карина Кагра, BITTUEV, Виталий Сидельников, Кейт Шумская, Ваша Милаша, Алексей Столяров, Никита Сударь, Настя Рыжик, Алана Чочиева, Арина Балерина, Кирилл Малышев, Тоша Че, Анжела Шарова, Аня Виноград и Сэнди Чикс, Tamik, Kamil и AminKa, Sofi Shine, SteshOK, ROLDOZZZER, Kristi Krime, Евгения Алхимова, Даша Дошик, Bad Barbie, неверли, Карина Карамбейби, Лунаком, Nelly Mes, Amirchik, Lpshkaa, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Амина TENDERLYBAE, ЦУ Е ФА, АСЛАН ШУКАША, NANSI & SIDOROV, ЕГОР ШИП, Аня Pokrov, VEIGEL, Вадим Спириденков, Rakhim, MILANA STAR, Леон Кемстач, Аня Руднева, Wicsur, Даник, Utopia Show.В Парке 300-летия 5 и 6 июля в специальных корнерах состоятся автограф-сессии с инфлюенсерами, на которых гости смогут сфотографироваться и взять автографы. С поклонниками встретятся Rakhim, ZLATA & MIROSLAVA, Adrenalin House, Илья Куруч, Никита Сударь, Аня Pokrov, MILANA STAR, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Амина TENDERLYBAE, Betsy, ЦУ Е ФА, АСЛАН ШУКАША, Вадим Спириденков, Карина Кросс, «Импровизаторы», Utopia Show, Алексей Столяров. Список будет дополняться.На VK Fest в Санкт-Петербурге откроется «Дом инфлюенсеров» — интерактивное пространство, где гости фестиваля смогут встретиться с блогерами и поучаствовать с ними в разных активностях. Дом поделён на секции: «Красота», «Мода», «Спорт», «Аркадная», «Челленджи» и «Игровая». Здесь пройдут спортивные соревнования, мастер-классы по макияжу и кастомизации аксессуаров, челленджи с инфлюенсерами.В зоне появится музыкальная студия «По каверочку». Здесь NANSI & SIDOROV снимут специальные выпуски одноимённого шоу для VK Видео, а зрители смогут записать собственные каверы. Рядом будет работать интерактивная зона Дани Кластера с его изобретениями из видеороликов.В «VK Лектории» Ксения Собчак и первая солистка Мариинского театра Мария Хорева поговорят о наследии и эволюции русского балета, а также о театре. Формирование образа современного Петербурга обсудят арт-директор музея «Полторы комнаты» Анна Маленкова, основатель конфетной фабрики «Культура» Дмитрий Рязанов и основательница культурного пространства «Третье место» Ольга Звагольская.О том, можно ли зарабатывать, играя в компьютерные игры, порассуждают стример и видеоблогер Buster, основатель ETC AGENCY Леонид Наумцев и блогер № 1 в тематике RUST CheZee. О жизни иностранцев в России поговорят итальянский пианист, блогер Лоренцо Баньяти и ресторатор, концепт-шеф, основатель SARTORIA LAMBERTI Уиллиам Ламберти. Прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова расскажет о закулисье театрального мира, а телеведущая Роза Сябитова — про роль социальных сетей в построении отношений и поиске любви.На фудкорте гостей ждёт широкий выбор стритфуда и безалкогольных напитков. Можно попробовать блюда корейской, японской, вьетнамской, китайской, итальянской и русской кухни. В зоне появятся точки с веганской и ПП-едой.Если у ребёнка особое питание, то рекомендуется взять с собой справку от врача.VK Fest уже состоялся в Челябинске, Сириусе и Казани. 5 и 6 июля фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге, 19 и 20 июля отправится в Москву. Билеты — на vkfest.ru