Глобальный сервис для разработчиков ПО GitHub сообщил, что не будет ограничивать россиян. Об этом написали в РБК.
Ранее мы писали, что GitHub задумался о блокировке разработчиков из России и отзыв лицензий на использование открытого ПО. В условиях лицензионного соглашения предусмотрен запрет на использование исходного года для санкционных стран. Если бы этот запрет был воплощен в жизнь, то российский софт оказался бы в очень затруднительном положении.
GitHub сообщил, что принял решение не поддерживать санкции против России и не блокировать доступ россиянам к своей платформе.
«GitHub должен быть домом для всех разработчиков, независимо от того, где они живут. … GitHub серьезно относятся к предписаниям американских властей об ограничении доступа России к технологиям, [но] … защищает открытое сотрудничество и свободный поток информации в своем сообществе», — представитель GitHub
Ранее мы рассказали, что еще несколько компаний приняли решение продолжить работу в России. В частности, онлайн-кинотеатр Netflix «починил» прием платежей из РФ, магазин re:Store вновь открылся в Москве и Spotify решил продолжить работу в нашей стране.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Остальные же, кто ушёл с российского рынка, со временем вернутся, только вот нужны ли они будут потом. Как говорится, свято место пусто не бывает.