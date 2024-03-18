ГК «Аквариус» и Nemifist объявляют о старте технологического партнерства



Один из крупнейших в стране разработчиков и производителей компьютерного оборудования и ИТ-решений ГК «Аквариус» и производитель игровых компьютеров, кастомных систем и персональных компьютеров компания Nemifist объявили о технологическом партнерстве. Компании хотят совместно развивать производство игровых компьютеров, высокопроизводительных рабочих и графических станций.



«Аквариус» и Nemifist будут вместе работать над расширением выпуска компьютеров и ростом их доступности для массовой аудитории за счет оптимизации закупочной деятельности и увеличения производительности. Планируется, что новые устройства будут производиться на собственных производственных мощностях «Аквариус» в городах Шуя и Тверь. При этом компания Nemifist, основным продуктом которой является инновационный компьютер в столе, предоставит для этого собственные технологии и разработки.





«Мы объединяем усилия для того, чтобы вместе создавать для российского пользователя качественный продукт по доступным ценам. Мощная производственная база, четко выстроенные логистические цепочки и наработанный опыт проведения закупочных процедур группы компаний «Аквариус» в сочетании с нашими технологическими наработками позволят нарастить объем производства высокопроизводительных компьютеров для игр и работы до 10 раз. Мы усиливаем свои позиции на рынке не только благодаря росту производства, но за счет внедрения понятных систем гарантийного обслуживания и взаимодействия между покупателем и продавцом», - рассказал Николай Полищук, основатель компании Nemifist.



Партнерство известных российских вендоров позволит вывести в более широкое производство линейку из шести позиций компьютеров - по три версии разного уровня для игровых и рабочих целей (минимальная, средняя и максимальная комплектации). Развитие и кратное масштабирование совместного производства будет проходить при менторской поддержке Артема Кумпеля, одного из инвесторов Nemifist.