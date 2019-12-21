



Журнал Forbes составил список самых невезучих миллиардеров в 2019 году. В этот антирейтинг вошёл самый богатый человек планеты глава Amazon Джефф Безос.



В 2018 году Безос возглавлял рейтинг наиболее удачливых бизнесменов, однако в этом году из-за развода с супругой его состояние уменьшилось на 13 миллиардов долларов. Джефф и Маккензи Безос развелись после 25 лет брака, и в результате глава Amazon передал своей бывшей жене 25% принадлежавших ему акций компании.



Миллиардеры-неудачники по версии Forbes:



Азим Премджи — один из самых богатых людей Индии, гендиректор ИТ-компании Wipro. Состояние — 7,2 млрд долларов, потери — 14,1 млрд долларов. Передал акции Wipro стоимостью 7,5 млрд долларов на благотворительность.



Джефф Безос — основатель и гендиректор Amazon. Состояние — 109,7 млрд долларов, потери — 13,1 млрд долларов. Развод с женой.



Субхаш Чандра — гендиректор индийского медиахолдинга Essel. Состояние — 660 млн долларов, потери — 3,4 млрд долларов. Акции двух его компаний подешевели на 40%.



Трэвис Каланик — бывший гендиректор Uber. Состояние — 2,8 млрд долларов, потери — 3,1 млрд долларов. Акции Uber подешевели на треть после выхода на IPO, Каланик продал акции на сумму больше 2 млрд долларов и выплачивал налоги с каждой продажи.



Янь Чжи — владелец Zall Smart Commerce Group. Состояние — 2,1 млрд долларов, потери — 3 млрд долларов. Летом его компания отчиталась о снижении прибыли на 74%, из-за чего стоимость её акций резко упала.



Год назад рейтинг неудачников возглавлял глава Facebook Марк Цукерберг, состояние которого за год снизилось на 18,7 млрд долларов из-за падения котировок акций. В этом году он стал богаче на 22,1 млрд долларов, теперь он обладает состоянием в 72 млрд долларов.







