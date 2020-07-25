Генеральный директор Epic Games Тим Суини раскритиковал магазин приложений Apple App Store, назвав его «абсолютной монополией», которая наносит вред экосистеме.
«App Store является абсолютной монополией, а контроль Google над Android душит конкурирующие магазины. Apple заблокировала свою экосистему, нанеся тем самым ей вред, придумав абсолютную монополию на распространение программного обеспечения и его монетизацию», — заявил Тим Суини в интервью для CNBC.
Глава Epic Games также прошелся с жесткой критикой в сторону Google. По его словам, компания душит конкурентов на своей платформе.
«Если бы каждый разработчик мог принимать свои собственные платежи, избегая 30-процентного налога Apple и Google, то от этого выиграли бы пользователи, которые смогли бы получить более выгодные предложения с точки зрения стоимости», — отметил Суини.
Ранее с аналогичными высказываниями уже выступили создатель Telegram Павел Дуров и президент Microsoft Брэд Смит. На этой неделе Apple опубликовала исследование, в котором отмечалось, что их 30-процентная комиссия не отличается от других онлайн-магазинов. Снижение размера комиссии в App Store станет одним из предметов предстоящего антимонопольного слушания.
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