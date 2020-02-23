



Генеральный директор Instagram Адам Моссери опубликовал в «историях» ответы на вопросы от своих подписчиков. Он пояснил, почему в Instagram нельзя выкладывать фотографии с обнажёнными женскими сосками, а также рассказал, почему качество видео намного ниже на Android-смартфонах, чем на iPhone.



Моссери сказал, что для модерации фотографий в Instagram используются нейросети, но они не могут определить возраст модели, а также то, давала ли она разрешение на размещение снимка, где она обнажённая. Instagram не может допускать публикацию снимков несовершеннолетних девушек их без согласия, это приведёт к проблемам с законом в ряде стран мира.



Моссери признал, что видео в Instagram воспроизводится на Android-смартфонах с более низким качество, чем на iPhone. По его словам, эта проблема была обнаружена лишь недавно, и она связана с багом, который в скором времени будет устранён.



Уже около года Instagram тестирует оплату товаров и услуг внутри приложения. Моссери утверждает, что соцсеть запустит эту функцию только после того, как найдёт защиту от мошеннических действий в сотрудничестве с международными платёжными системами.



О том, будет ли когда-нибудь выпущена версия Instagram для iPad, Моссери не рассказал.







