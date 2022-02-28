Глава популярной соцсети Instagram опубликовал пост на тему приложения для iPad. Об этом рассказали в 9to5Mac.
Адам Моссери, генеральный директор Instagram, опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое сообщение. В нем он ответил на твит популярного американского техноблогера Маркуса Браунли на тему полноэкранного приложения соцсети для iPad и попытался оправдаться за то, что его до сих пор не выпущено. Причина до боли проста: пользователей iPad слишком мало, чтобы для них стараться.
Стоит отметить, что Моссери честно признался: компания «часто» получает жалобы и вопросы по поводу полноэкранного приложения для iPad. Он сказал, что «было бы неплохо» сделать такое приложение. Однако пользователей iPad всё еще слишком мало, чтобы затеваться с разработкой.
Моссери пояснил, что у Instagram сейчас немало приоритетных задач, но при этом даже на эти «насущные» вопросы не хватает специалистов и рабочих рук. Приложение для iPad не находится в списке приоритетов, а значит в ближайшее время его можно не ждать.
В заключение Адам привел несколько тезисов:
- Во-первых, он сказал, что каждое приложение несет дополнительные расходы, на которые команда соцсети пока не готова;
- Во-вторых, специфика и сценарий использования YouTube и TikTok не позволяет конкурировать с ними в плане софта;
- В-третьих, Моссери признался, что команда Instagram гораздо более скромна, чем её представляют себе пользователи соцсети.
На данный момент приложение Instagram можно скачать на iPad, однако это будет адаптированная версия для iPhone — она задействует всего половину экрана и выглядит странно.
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