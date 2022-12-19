Глава Минцифры доходчиво разъяснил, что происходит с VPN-сервисами в России



Глава Министерства цифрового развития РФ лаконично пояснил, что происходит с VPN-сервисами в стране. Об этом пишет «Интерфакс».



Глава Минцифры Максут Шадаев выступил в Госдуме на тему VPN в России. По его словам, после лета 2022 года доля пользователей такими сервисами совсем не растет, а сейчас упала до мартовского-апрельского минимума.





«Позитивная, на самом деле, новость, что, анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN-ов в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели», — Максут Шадаев.



Глава Минцифры пояснил, что в рамках закона о суверенном интернете в России уже создана и активно работает система ограничения доступа к ресурсам, которые нарушают российское законодательство. По его словам, «львиная доля» трафика в стране уже проходит через эту систему. Возможно, VPN-сервисы «не приживаются» в России именно потому, что обычно помогают обходить блокировки.