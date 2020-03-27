Президент МТС Алексей Корня опубликовал открытое письмо к абонентам с просьбой сократить потребление интернет-трафика для снижения нагрузки на сети оператора в ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, в крупных городах объём трафика вырос на 30%.



Алексей Корня в своем сообщении ссылается на опыт крупнейших стриминговых сервисов, которые были вынуждены понизить качество видеопотока для уменьшения нагрузки на интернет-каналы. Президент МТС предложил пользователям сократить количество просмотров видеороликов с мемами, которыми они делятся друг с другом в мессенджерах.





«Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов. Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно», — президент МТС Алексей Корня.



Он также рассказал об увеличении времени на обработку запросов в колл-центре по решению технических проблем. Это связано с переводом большинства сотрудников на удаленный режим работы.





