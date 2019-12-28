Александр Жаров

В мессенджере Telegram, который не получилось у Роскомнадзора заблокировать, появилась учетная запись зарегистрированная на номер телефона главы ведомства Александра Жарова. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она опубликовала в своем Твиттере скриншот уведомления Telegram о том, что в мессенджере появился пользователь «Жаров Роскомнадзор».

Об этом также рассказал на своем канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. Он приложил к сообщению скриншот, который сделал знакомый Жарова.

Из канала Александра Плющева

На данный момент представители РКН и Александр Жаров воздерживаются от комментариев. Напомним, ранее глава ведомства заявлял, что с ним можно связаться в Telegram.



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