В мессенджере Telegram, который не получилось у Роскомнадзора заблокировать, появилась учетная запись зарегистрированная на номер телефона главы ведомства Александра Жарова. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она опубликовала в своем Твиттере скриншот уведомления Telegram о том, что в мессенджере появился пользователь «Жаров Роскомнадзор».
Об этом также рассказал на своем канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. Он приложил к сообщению скриншот, который сделал знакомый Жарова.
На данный момент представители РКН и Александр Жаров воздерживаются от комментариев. Напомним, ранее глава ведомства заявлял, что с ним можно связаться в Telegram.
Она опубликовала в своем Твиттере скриншот уведомления Telegram о том, что в мессенджере появился пользователь «Жаров Роскомнадзор».
Итоги года. pic.twitter.com/fKzKI0lJY4— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) December 28, 2019
Об этом также рассказал на своем канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. Он приложил к сообщению скриншот, который сделал знакомый Жарова.
На данный момент представители РКН и Александр Жаров воздерживаются от комментариев. Напомним, ранее глава ведомства заявлял, что с ним можно связаться в Telegram.
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