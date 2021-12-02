

Глава «Сбербанка» Герман Греф рассказал, когда Россия откажется от пластиковых банковских карт и что придет им на смену. Об этом сообщает отечественный новостной ресурс Lenta.ru.



Греф считает, что отказ от пластиковых карточек в России уже происходит — причём безо всякого целенаправленного вмешательства. Он поясняет:



«Цифровые карты уже стали популярным инструментом. Также набирают популярность NFC и прочие бесконтактные способы оплаты. Скорее всего, благодаря таким платежам в ближайшие годы эмиссия снизится до минимальной»





