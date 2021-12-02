Карты


Глава «Сбербанка» Герман Греф рассказал, когда Россия откажется от пластиковых банковских карт и что придет им на смену. Об этом сообщает отечественный новостной ресурс Lenta.ru.

Греф считает, что отказ от пластиковых карточек в России уже происходит — причём безо всякого целенаправленного вмешательства. Он поясняет:
«Цифровые карты уже стали популярным инструментом. Также набирают популярность NFC и прочие бесконтактные способы оплаты. Скорее всего, благодаря таким платежам в ближайшие годы эмиссия снизится до минимальной»
Иными словами, Герман Греф уверен: сейчас на смену банковскому пластику уже пришли цифровые способы оплаты. Это логично — если у человека есть смартфон с NFC, то, скорее всего, он будет пользоваться для оплаты товаров именно им, а не пластиковыми картами, ведь это банально удобнее. Кроме того, цифровые платежные карты удобнее выпускать и перевыпускать. Стоит отметить, что к инструменту, заменяющему классические «кредитки», можно отнести и оплату при помощи QR-кода, или даже по лицу, как в московском метро.

Глава «Сбера» упомянул еще об одном нюансе — «зеленые» технологии. Поскольку исследования в области замены пластика на биоразлагаемые составы активно продвигаются, Греф считает, что те немногие банковские карты, которые продолжат выпускаться, будут сделаны из экологически чистых материалов.

Ранее мы рассказали, что в России появились два новых вида мошенничества. Обязательно прочтите, чтобы не попасться мошенникам. Кроме того, стало известно, что цены поднялись и в даркнете — например, на услуги «пробивки» личных данных россиян. 



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Источник:

LENTA.RU LENTA.RU

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