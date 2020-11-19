Глава компании «Яндекс» Тигран Худавердян дал интервью РБК и прокомментировал недавние события. «Яндекс» прекратил сотрудничество со «Сбером» и не смог купить банк «Тинькофф», хотя сделка была анонсирована на фондовой бирже.
По словам Худавердяна, сотрудничество со «Сбером» разорвалось из-за того, что перестало действовать установленное изначально ограничение — «Яндекс» не должен был заниматься фитнехом, а банк делать конкурирующие сервисы. В какой-то момент «Сбер» начал запускать и поддерживать сервисы, напрямую аналогичные проектам «Яндекса», в том числе в сотрудничестве с Rambler и Mail.ru Group. В планах «Сбера» также появилось создание экосистемы, схожей с той, что есть у «Яндекса», и стало очевидно, что компании больше не могут сотрудничать на прежних условиях, ведь у каждой из них появились собственные интересы.
Тем не менее именно «Сбер» натолкнул «Яндекс» на идею пойти в интернет-торговлю. Сначала были запущены маркетплейсы «Беру» и Bringly, а теперь компания развивает площадку «Яндекс.Маркет», которая превратилась из каталога товаров в большой интернет-магазин. При этом «Сберу» отошли «Яндекс.Деньги» — единственный финтех-сервис «Яндекса» (сейчас он находится в процессе переименования в ЮMoney).
Худавердян также рассказал о том, что Олег Тиньков передумал продавать бизнес «Тинькофф», а речь шла именно о покупке, хотя по завершению сделки компании интегрировались бы друг в друга. Поглотить «Тинькофф» без остатка «Яндекс» не смог бы из-за величины банка и его влияния на рынок.
В ближайшие месяцы «Яндекс» получит банковскую лицензию и продолжит развитие на рынке финтеха. В первые годы, по словам Худавердяна, «Яндекс» будет среди отстающих, а спустя несколько лет крупным игрокам придётся считаться с этой компанией. Летом «Яндекс» зарегистрировал торговые марки ЯБанк», «ЯТрейд» и «ЯВалюта», но не придумал, как их использовать — это реализация «защитной стратегии от захвата», а планов по конкретным продуктам такого рода пока нет.
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С ним шутки плохи.